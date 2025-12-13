「飲水思源、回饋鄉里」挺嘉義偏鄉 張維倩捐款設紀念獎助學金

民進黨新北市議員張維倩今天出席嘉義縣大埔國中小校慶，以已故父親之名，捐助新台幣30萬元成立「張瑞山前議員紀念獎助學金」，盼回饋偏鄉、支持清寒與優秀學子安心就學。

新北市議員張維倩晚間以新聞稿表示，大埔國中小位於曾文水庫旁，地處偏遠，全校學生僅約百人，教育資源相對有限；父親張瑞山出生於嘉義縣大埔鄉，也是該校校友，生前始終惦記故鄉教育，反覆叮囑家人要飲水思源、回饋鄉里。

她說，家屬遵循父親遺願，將告別式所收到的花禮款項全數捐出，轉化為可長期運作的獎助學金，希望實質協助地方孩子減輕求學負擔，專心學習、勇敢追夢。

捐贈儀式中，張維倩上台致詞時，回憶父親一生關心地方建設與下一代教育，談及父親對故鄉的深厚情感，一度情緒潰堤、感動落淚。

她表示，期盼透過紀念獎助學金，讓父親的精神持續陪伴大埔鄉的孩子成長。未來將持續關注偏鄉教育與地方發展，期盼拋磚引玉，吸引更多社會資源投入，為孩子打造更完善的學習環境。

該筆新台幣30萬元捐款，由大埔國中小校長陳育恬代表學校受贈，未來將用於獎助清寒及表現優良學生，協助學生穩定就學、提升學習動力。

陳育恬表示，感謝前議員張瑞山及張維倩議員長期對學校的支持與關懷，即便多年在新北市服務，仍心繫故鄉，每逢校慶或學校有需要時，總是義不容辭返鄉相助，讓全校師生深受感動。