鄭恩地要來了！台南好young演唱會20日登場 李多慧擔綱主持

2026「台南好young」最後一場親子活動今天在東區時代公園熱鬧登場，由豆子劇團帶來「沙漠巫婆」演出，並邀請氣球頑童SUMMER、親子馬戲「葉爸爸帶著葉霏霏」，以及金氏世界紀錄保持人楊元慶輪番上陣，吸引近6000人次參加。

緊接著就是連續3場演唱會，首場演唱會-搖滾耶誕演唱會20日在永華市政中心西側廣場登場，堪稱超強卡司，除主持人有啦啦隊有韓國藝人李多慧外，還有跨足唱歌、演戲，同時也是主持擔當的韓國多棲藝人鄭恩地，另一組則是經由SBS選秀節目《Universe韓籍高人氣啦啦隊員 Ticket》成立的韓國期間限定8人女子音樂團體UNIS，還有來自日本、曾許願來台開唱ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰。

鄭恩地要來台南演唱會消息傳出後，有粉絲上網詢問「要去那裡買門票？」熱心網友留言說，不必買票但可能能要提前卡位。鄭恩地笑起來有月牙眼，感性美聲展現超齡詮釋歌曲，加上招牌飆高音，深深擄獲廣大歌迷的心。從偶像女團Apink主唱出道，演出電視劇《請回答1997》，成為演技與歌唱兼備、備受喜愛的多棲藝人，也陸續在《她的日與夜》等劇擔任女主角，2019年她更開始挑戰主持電台節目，近年更十分用心經營YouTube頻道，也常翻唱其他藝人的歌曲，讓粉絲朋友們得以大飽耳福。

台南市長黃偉哲表示，今年規畫3場「太空站」系列親子活動，結合劇團演出、街頭藝人及闖關體驗，讓大小朋友都能在節慶氛圍中留下美好回憶。

他也預告，接下來還有三場大型演唱會陸續登場，包括耶誕搖滾演唱會、南瀛草地音樂會及跨年演唱會，卡司集結玖壹壹、告五人、動力火車、AcQUA源少年、F.F.O、郭書瑤、日本川西奈月及韓國啦啦隊女神李多慧等，陣容堅強、精彩可期。

2026台南好young搖滾耶誕演唱會，12月20日（周六）下午6點起，地點：永華市政中心西側廣場 鄭恩地、UNIS、動力火車、告五人、宮﨑薰、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光。 主持人：籃籃、李多慧。

2026台南好young南瀛草地音樂會，12月27日（周六）下午6點30分起，地點：新營南瀛綠都心公園 玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。 主持人：Dennis丹尼斯。

台南好Young跨年演唱會 12月31日（周三），地點：永華市政中心西側廣場 F.F.O.、Angie安吉。（其餘卡司待公布）。 主持人：待公布。