影／曾孕育4醫療奉獻獎得主 天主教聖家醫院「醫療史前導展」開幕

曾孕育4名醫療奉獻獎得主、被譽為偏鄉醫療典範的天主教嘉義教區「聖家醫院」，閒置塵封30年荒煙蔓草，透過公民行動與教會攜手努力，終於重現世人眼前。「來看醫生-聖家醫院醫療史前導展」下午在鹿草鄉西井村聖家園區溫馨開幕，重現外籍傳教士無私奉獻醫療身影，也為台灣醫療史留下珍貴見證。

聖家醫院創立於1961年，由匈牙利籍神父葉由根與修士晁金名在嘉義沿海偏鄉鹿草設立，填補當年醫療資源極度匱乏缺口。醫院長年服務貧苦鄉民，常為患者減免、不收費，被暱稱「貧民醫院」，成為無數家庭生命依靠。然而，隨著晁金名修士1996年辭世，醫院停擺荒廢。

轉機出現在2021年，由關愛故鄉公共服務協會常務理事蕭英偉，與他嘉中退休教師黃瑛瑛共同發起公民行動，4年來共號召近萬名志工、輔中學生投入修繕整理，天主教嘉義教區提供經費支持。歷經4年多自力修護，塵封醫療史料、文物與建築終於重見天日。

開幕儀式氣氛感人，嘉義教區主教浦英雄、鹿草鄉長顏珮瑜、鹿仔草文化藝術基金會董事長王水生、出錢贊助展覽的前董事長黃啟宗及多位長期投入園區整理志工齊聚一堂。曾擔任志工的顏鄉長致詞感動落淚，表示深受外籍傳教士遠渡重洋、為偏鄉奉獻一生精神觸動。

展覽內容涵蓋診療紀錄、貧民義診券、藥品與婦科醫療器材，並首次公開晁金名修士過世獲頒醫療奉獻獎的獎座，象徵他「重返」守護一生的醫院。帳冊顯示，當年聖家醫院每月虧損逾3萬元，在那個年代堪稱很大數字，卻見證對貧困患者毫不保留付出。庭院中焚燒欠費收據的窯，更成為醫療仁心的無聲證人。

浦英雄表示，聖誕節前，這場展覽正是「天主愛人」、外國傳教士跟隨耶穌，陪伴生命最佳見證。雖然外籍傳教士回天鄉，但他們在偏鄉愛與奉獻，持續溫暖人心。葉由根、晁金名1955年到台灣，初期在嘉縣沿海偏鄉行醫，葉由根看診、晁金名配藥，免費為貧苦民眾看病；晁金名曾修理冰箱保存藥品，有人捐贈壞掉嬰兒保溫箱，他與鄉民動手修理，利用溫度計和燈泡做成克難用保溫箱救生命。