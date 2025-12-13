快訊

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部火速解釋

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

聽新聞
0:00 / 0:00

向「瀨戶內海藝術祭」看齊！雲林首辦創生論壇 盼讓地方特色成國際亮點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為擴大地方創生量能，雲林縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百位社造工作者與專家學者參與。記者陳雅玲／攝影
為擴大地方創生量能，雲林縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百位社造工作者與專家學者參與。記者陳雅玲／攝影

雲林縣近年持續推動地方創生，成果受到關注，為擴大地方創生量能，縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百名社造工作者與專家學者參與，針對生態環境、節慶活動、產業活化等關鍵議題進行對話，縣長張麗善表示，盼藉此讓地方創生真正扎根於社區。

雲林縣共有444個社區發展協會，已累積許多地方創生成果，文化觀光處長陳璧君表示，文化是地方創生的深層基礎，日本「瀨戶內海藝術祭」即是透過藝術串連島嶼社區，成功帶動人口回流與產業重構，雲林也有相似的成果，如「成龍濕地流動藝術饗宴」、「草嶺石壁森林療癒季」等。

陳璧君指出，論壇聚焦「從文化扎根到創生協力」與「從產業實踐到創生之路」主題，新故鄉文教基金會董事長廖嘉展分享非營利組織如何逐步轉型、深化社區並帶動影響力；石壁休閒農業區理事長賴郁憲、萬得文化協會總幹事王襄捷等人，則針對生態實踐、環境藝術、老屋活化等議題分享實務經驗。

微醺農場黃衍勳、善水咖啡王柏惟、北溪社區發展協會理事長江炳辛、華南社區發展協會專案督導賴雅玫等人，則分享如何集結在地力量，成功打造食農生態圈。

陳璧君說，今年是雲林「社造創生年」，希望以社區為核心，串聯文化、生態、產業資源，形成可長久維持的地方發展動能。

華武壟觀光導覽協會理事長簡美淳表示，這次論壇緊扣「地方特色」作為社造基石，有助未來社區導覽更有著力點；土庫知識青年發展協會理事郭冠宏則認為，透過跨縣市的合作交流，可以突破「自己人看自己」的盲點。

縣長張麗善表示，縣府盼藉論壇與交流平台，協助社區累積經驗、拓展視野，讓地方創生真正扎根於社區。

為擴大地方創生量能，雲林縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百位社造工作者與專家學者參與，縣長張麗善表示，盼藉此讓地方創生真正扎根於社區。記者陳雅玲／攝影
為擴大地方創生量能，雲林縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百位社造工作者與專家學者參與，縣長張麗善表示，盼藉此讓地方創生真正扎根於社區。記者陳雅玲／攝影
為擴大地方創生量能，雲林縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百位社造工作者與專家學者參與。記者陳雅玲／攝影
為擴大地方創生量能，雲林縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百位社造工作者與專家學者參與。記者陳雅玲／攝影

雲林 張麗善 新故鄉文教基金會

延伸閱讀

鄭麗文喊明年大選要全壘打 下屆縣長提名不會拖太久

雲林跨年11組藝人上陣 壓軸演出「神秘韓團」今揭密

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

政院財劃法爭議 張麗善：有比較好為何不敢算給地方看？

相關新聞

鄭麗文喊明年大選要全壘打 下屆縣長提名不會拖太久

國民黨立委張嘉郡日前表態爭取黨內提名參選雲林縣長，盼延續姑姑張麗善的執政成果，並已於11月請辭縣黨部主委，新任主委簡明欽...

嘉義縣長選戰升溫 王育敏：在野大聯盟將推最強人選

嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，下屆縣長人選備受關注，民進黨啟動黨內初選，立委蔡易餘及議員黃榮利力拚出線。國民黨人選尚未決定，外...

影／曾孕育4醫療奉獻獎得主 天主教聖家醫院「醫療史前導展」開幕

曾孕育4名醫療奉獻獎得主、被譽為偏鄉醫療典範的天主教嘉義教區「聖家醫院」，閒置塵封30年荒煙蔓草，透過公民行動與教會攜手...

向「瀨戶內海藝術祭」看齊！雲林首辦創生論壇 盼讓地方特色成國際亮點

雲林縣近年持續推動地方創生，成果受到關注，為擴大地方創生量能，縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百名社造工作者...

鼓勵青年參政！王定宇推新人「麵攤女兒」 南市東區議員綠營選情緊繃

台南市議員第10選區（東區）應選5席，民進黨立委王定宇推出服務處主任卓佩宇參選，爭取民進黨提名，東區向來是藍大於綠，民進...

台南永康網寮里人口破8000 活動中心等13年…今天終於動土

台南市永康區網寮里活動中心新建工程今天舉行動土典禮，4名立委陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇都出席，民政局指出，網寮里多為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。