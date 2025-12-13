向「瀨戶內海藝術祭」看齊！雲林首辦創生論壇 盼讓地方特色成國際亮點

雲林縣近年持續推動地方創生，成果受到關注，為擴大地方創生量能，縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百名社造工作者與專家學者參與，針對生態環境、節慶活動、產業活化等關鍵議題進行對話，縣長張麗善表示，盼藉此讓地方創生真正扎根於社區。

雲林縣共有444個社區發展協會，已累積許多地方創生成果，文化觀光處長陳璧君表示，文化是地方創生的深層基礎，日本「瀨戶內海藝術祭」即是透過藝術串連島嶼社區，成功帶動人口回流與產業重構，雲林也有相似的成果，如「成龍濕地流動藝術饗宴」、「草嶺石壁森林療癒季」等。

陳璧君指出，論壇聚焦「從文化扎根到創生協力」與「從產業實踐到創生之路」主題，新故鄉文教基金會董事長廖嘉展分享非營利組織如何逐步轉型、深化社區並帶動影響力；石壁休閒農業區理事長賴郁憲、萬得文化協會總幹事王襄捷等人，則針對生態實踐、環境藝術、老屋活化等議題分享實務經驗。

微醺農場黃衍勳、善水咖啡王柏惟、北溪社區發展協會理事長江炳辛、華南社區發展協會專案督導賴雅玫等人，則分享如何集結在地力量，成功打造食農生態圈。

陳璧君說，今年是雲林「社造創生年」，希望以社區為核心，串聯文化、生態、產業資源，形成可長久維持的地方發展動能。

華武壟觀光導覽協會理事長簡美淳表示，這次論壇緊扣「地方特色」作為社造基石，有助未來社區導覽更有著力點；土庫知識青年發展協會理事郭冠宏則認為，透過跨縣市的合作交流，可以突破「自己人看自己」的盲點。