鼓勵青年參政！王定宇推新人「麵攤女兒」 南市東區議員綠營選情緊繃
台南市議員第10選區（東區）應選5席，民進黨立委王定宇推出服務處主任卓佩宇參選，爭取民進黨提名，東區向來是藍大於綠，民進黨本屆提名3席票源分散，連老將蔡旺銓都落馬，只當選1席蔡筱薇，另有退出台灣基進的李宗霖尋求連任，理念也偏向本土派，讓綠營選情更形緊繃。
卓佩于上午在東區服務處舉辦市議員初選參選茶會，立委王定宇、林楚茵、卓佩于長榮中學、成大碩士班師長，及東區多名里長及爆滿鄉到場加油打氣。
王定宇表示，卓佩于是麵攤的女兒，成大碩士班第一名畢業後，就到服務處工作。卓佩于不是政二代、富二代、出身市場邊小麵攤，他贈送當年參選市議員時的文宣給卓佩于，除象徵傳承外，更期待她能全力拼下民進黨東區第二席。
林楚茵說，卓佩于在王定宇服務處嚴苛的訓練下，4年磨練，已練就好一身功夫，為前進市議會作足了準備，期待卓佩于能初選出線。
卓佩于說，她出身麵攤，是基層長大的孩子，了解基層需要，為民進黨在東區拼下第二席，是重要使命，若有機會前進議會，會著重於婦幼議題，強化社區安全機制及交通議題。
民進黨議員蔡筱薇表示，民進黨一直都是鼓勵青年參政，她也是在青年參政的機會，才有進入台南市議會，擔任市議員為民喉舌，人才輩出的民進黨，期許大家可以一起努力，她也會努力爭取民進黨的提名。
台南市議員第10選區，目前除國民黨曾培雅將交棒給兒子歐政豪外，國民黨王家貞、民進黨蔡筱薇、無黨籍曾之婕及李宗霖，4名現任議員都將爭取連任，競爭預期十分激烈。
