快訊

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部火速解釋

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵青年參政！王定宇推新人「麵攤女兒」 南市東區議員綠營選情緊繃

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委王定宇推出東區服務處主任卓佩于（中）參選。圖／王定宇服務處提供
立委王定宇推出東區服務處主任卓佩于（中）參選。圖／王定宇服務處提供

台南議員第10選區（東區）應選5席，民進黨立委王定宇推出服務處主任卓佩宇參選，爭取民進黨提名，東區向來是藍大於綠，民進黨本屆提名3席票源分散，連老將蔡旺銓都落馬，只當選1席蔡筱薇，另有退出台灣基進的李宗霖尋求連任，理念也偏向本土派，讓綠營選情更形緊繃。

卓佩于上午在東區服務處舉辦市議員初選參選茶會，立委王定宇、林楚茵、卓佩于長榮中學、成大碩士班師長，及東區多名里長及爆滿鄉到場加油打氣。

王定宇表示，卓佩于是麵攤的女兒，成大碩士班第一名畢業後，就到服務處工作。卓佩于不是政二代、富二代、出身市場邊小麵攤，他贈送當年參選市議員時的文宣給卓佩于，除象徵傳承外，更期待她能全力拼下民進黨東區第二席。

林楚茵說，卓佩于在王定宇服務處嚴苛的訓練下，4年磨練，已練就好一身功夫，為前進市議會作足了準備，期待卓佩于能初選出線。

卓佩于說，她出身麵攤，是基層長大的孩子，了解基層需要，為民進黨在東區拼下第二席，是重要使命，若有機會前進議會，會著重於婦幼議題，強化社區安全機制及交通議題。

民進黨議員蔡筱薇表示，民進黨一直都是鼓勵青年參政，她也是在青年參政的機會，才有進入台南市議會，擔任市議員為民喉舌，人才輩出的民進黨，期許大家可以一起努力，她也會努力爭取民進黨的提名。

台南市議員第10選區，目前除國民黨曾培雅將交棒給兒子歐政豪外，國民黨王家貞、民進黨蔡筱薇、無黨籍曾之婕及李宗霖，4名現任議員都將爭取連任，競爭預期十分激烈。

民進黨 議員 東區 王定宇 台南 林楚茵

延伸閱讀

台南永康網寮里人口破8000 活動中心等13年…今天終於動土

韓入境卡標CHINA（TAIWAN） 王定宇：政府應採取更強烈措施

王定宇提案國防大學設文職副校長…學者：不乏求官者 不能因人設事

戰鬥加給只給連級挨批反淘汰 營士督長反而少領12000元

相關新聞

鄭麗文喊明年大選要全壘打 下屆縣長提名不會拖太久

國民黨立委張嘉郡日前表態爭取黨內提名參選雲林縣長，盼延續姑姑張麗善的執政成果，並已於11月請辭縣黨部主委，新任主委簡明欽...

嘉義縣長選戰升溫 王育敏：在野大聯盟將推最強人選

嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，下屆縣長人選備受關注，民進黨啟動黨內初選，立委蔡易餘及議員黃榮利力拚出線。國民黨人選尚未決定，外...

影／曾孕育4醫療奉獻獎得主 天主教聖家醫院「醫療史前導展」開幕

曾孕育4名醫療奉獻獎得主、被譽為偏鄉醫療典範的天主教嘉義教區「聖家醫院」，閒置塵封30年荒煙蔓草，透過公民行動與教會攜手...

向「瀨戶內海藝術祭」看齊！雲林首辦創生論壇 盼讓地方特色成國際亮點

雲林縣近年持續推動地方創生，成果受到關注，為擴大地方創生量能，縣政府今首度舉辦「社區社造創生論壇」，吸引逾百名社造工作者...

鼓勵青年參政！王定宇推新人「麵攤女兒」 南市東區議員綠營選情緊繃

台南市議員第10選區（東區）應選5席，民進黨立委王定宇推出服務處主任卓佩宇參選，爭取民進黨提名，東區向來是藍大於綠，民進...

台南永康網寮里人口破8000 活動中心等13年…今天終於動土

台南市永康區網寮里活動中心新建工程今天舉行動土典禮，4名立委陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇都出席，民政局指出，網寮里多為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。