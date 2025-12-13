台南永康網寮里人口破8000 活動中心等13年…今天終於動土

台南市永康區網寮里活動中心新建工程今天舉行動土典禮，4名立委陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇都出席，民政局指出，網寮里多為住宅區，人口成長迅速，但因缺乏活動空間，里內文康活動及長者關懷服務經常受限。網寮里人口逾8000人，新建案將大幅提升地方公共服務量能，強化社區韌性。

此次新建工程工期360天，預計後年完工，除可提供更完善的集會及長者服務場域，也將結合社福與災害防救功能，落實市府推動的「全齡適居、共榮友善」願景。

網寮里活動中心規畫為地上二層樓建築，總樓地板面積767.56平方公尺，工程經費4,640萬元。一樓為大禮堂，可舉辦各式活動與政令宣導；二樓預留空間作為日照或公托使用，未來將透過多元服務與活動強化社區意識及公共服務效能。

王定宇在臉書透露，網寮里內沒有任何公有地，人口越來越多，卻沒有讓里民使用的活動中心，經和里長魏銘城共同努力，透過都市計劃的方式，協調私地主同意，再到中央內政部協調，努力了13年，終於無償取得用地，感謝市長黃偉哲協助編列興建預算，今天總算啟動。

副市長趙卿惠代表市長黃偉哲主持動土典禮，由永仁高中表演翔獅獻瑞表開場。市府表示，網寮里活動中心的興建，是回應地方需求、提升生活品質的重要一步。未來完工啟用後，將成為居民交流、學習與支持的核心據點，市府將持續推動永康地區朝向更宜居、更友善的城市生活邁進。

趙卿惠指出，感謝立委及議員爭取經費並支持市府一里一活動中心的政策，網寮里活動中心預計在後年一月落成。今日動土典禮，市議員林燕祝、林冠維、朱正軒、李鎮國、陳秋萍等也到場參與。