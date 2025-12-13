聽新聞
預算遭刪仍推動多項建設 嘉義縣太保市長鄭淑分拚連任
嘉義縣太保市長鄭淑分力拚連任，面對代表會支持席次未過半困境，突破重圍向中央爭取資源，獲內政部補助改善太保市兒童公園，鄭淑分今天舉辦耶誕節親子活動，吸引300組親子家庭參加，氣氛溫馨熱鬧，嘉義縣長參選人黃榮利也到場互動，展現親民活力。
太保市公所在太保市兒童公園舉辦「航向夢想島 太保號冒險」親子同樂活動，展現城市治理及公園改善成果，也規畫三大冒險闖關，以遊具設計情境關卡，也為高年級孩童設計限定挑戰關卡，闖關成功可兌換小禮物，並安排唱跳秀、魔術秀、泡泡派對等節目。
鄭淑分說，太保市兒童公園經過公所團隊努力向中央爭取經費，獲得內政部補助500萬元重新整理，並以自有財源將舊式遊具更新為共融式遊具，讓孩子玩得更安全，給孩子快樂的童年是她的任務，將持續推動親子建設，讓每個家庭在太保市安心生活、放心育兒。
黃榮利表示，太保市兒童公園經過市公所重新整理，現在是居民假日休憩場所，太保市人口持續正成長，在公所政策鼓勵下，很多家庭勇敢生育，沒有少子化現象，未來充滿潛力，完善的親子政策與社會福利相當重要，投資孩子就是投資國家未來。
鄭淑分也說，今年公所面臨重大挑戰，編列公園遊具改善經費共500萬元，遭代表會刪到只剩10萬元，但公所仍持續優化公園綠地，向中央爭取計畫，後潭里兒童公園補助800萬元、麻魚寮公園396萬元等，克服困難提升公園環境，盼給孩子健康成長的空間。
