「一生必吃一次的冬藏風土饗宴」 台南總舖師四季辦桌水道博物館登場

「台南總舖師四季辦桌」冬季壓軸登場，標榜「一生必吃一次的冬藏風土饗宴」，今天在百年國定古蹟水道博物館舉行，席開百桌，吸引各縣市饕客共襄盛舉，以美食、文化與歲末祝福共享臺南風土盛宴。

市長黃偉哲率局處長、山上區里長與立委郭國文、市議員李文俊等地方人士出席。

黃偉哲表示，台南總舖師四季辦桌不僅是美食活動，更是與土地的深情對話。總舖師透過四季食材寫下屬於台南的飲食篇章，而在水道博物館舉辦的歲末冬季場，更象徵歷史、文化與當代飲食的美好串連。

他說，此次冬季宴席由兩位重量級總舖師打造：來自學甲的高振文總舖師是首屆「環球廚神‧名廚會員挑戰賽」全場總冠軍，榮獲多項國際料理大獎，並具備豐富國際評審經驗，以現代技法演繹在地風味；新萬香餐廳行政主廚李益仲師傅，身為善化知名辦桌世家第三代，擅長以深厚技藝呈現正統台南宴席文化。

食材以台南冬季代表物產為核心，包括北門台灣鯛與午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡、麻豆柚子醬、善化芝麻、下營黑豆等食材。總舖師以無菜單形式呈現冬日風味，賦予料理溫潤、沈穩而富層次的味覺體驗。

觀旅局長林國華表示，「四季辦桌」前三場春、夏、秋季場均大受好評，結合景點和辦桌方式，不只吃到美食也看到美景，一次雙享受，用心款待每位遊客。壓軸現場除精緻料理也特別邀請美食作家張耘書，深入介紹每道料理的概念與工法。