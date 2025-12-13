聽新聞
影／林俊憲曾文溪後援會成立 麻豆封街造勢
台南市長參選人立委林俊憲上午在麻豆舉辦曾文區後援會成立大會。林俊憲除了詳細說明各項政見、強調競選承諾都經過詳細評估、有能力兌現，更不忘提醒支持者，只有他能夠團結民進黨、只要民進黨能夠團結，就一定能勝選。
立委郭國文、賴惠員、林楚茵、王義川助講，副議長林志展率郭鴻儀、李宗翰、沈家鳳、周嘉偉、黃肇輝等10多名市議員助陣，下營、官田、六甲、麻豆等地近4000支持者到場。眾人在立委林宜謹、市議員王宣貿帶頭不斷高喊「當選」、加油聲中進場，並為各後援會授戰旗、展現參選氣勢。
上午艷陽高照，林俊憲一上台就對台下滿滿支持者說抱歉，「因為讓大家在這邊曬太陽」。他說，看到這麼多支持者站出來他非常感動，也充滿感謝。
林俊憲表示，他常問自己，如果他當選市長，到底能為大家為台南做些什麼，因此包括如何照顧老年人、青年人、婦女、青少年及如何提升出生率等等各種社會福利政策，每一項都經過系統性詳細評估計算可行性，一定會推動完成兌現。
林俊憲提醒民進黨支持者，「要選、就要選一位能夠跟大家一起打拚，能夠團結民進黨、打贏選戰的人，只有林俊憲能夠讓民進黨團結在一起，這樣我們才能贏，只有團結才能打贏明年的選戰，國民黨最怕團結的民進黨。」
林俊憲說，他已組成了新的「台南隊」，有20多位市議員，眾多的里長、社區大家團結在一起，能夠創造一個更好的台南。
立委郭國文表示，賴清德忙於國政、國防，面對國事如麻仍是心心念念在台南，因為賴清德對台南有感情、覺得有責任，賴清德當然希望有優秀傑出的人來接班，讓台南能夠延續大進步。
