快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

聽新聞
0:00 / 0:00

影／林俊憲曾文溪後援會成立 麻豆封街造勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影

台南市長參選人立委林俊憲上午在麻豆舉辦曾文區後援會成立大會。林俊憲除了詳細說明各項政見、強調競選承諾都經過詳細評估、有能力兌現，更不忘提醒支持者，只有他能夠團結民進黨、只要民進黨能夠團結，就一定能勝選。

立委郭國文、賴惠員、林楚茵、王義川助講，副議長林志展率郭鴻儀、李宗翰、沈家鳳、周嘉偉、黃肇輝等10多名市議員助陣，下營、官田、六甲、麻豆等地近4000支持者到場。眾人在立委林宜謹、市議員王宣貿帶頭不斷高喊「當選」、加油聲中進場，並為各後援會授戰旗、展現參選氣勢。

上午艷陽高照，林俊憲一上台就對台下滿滿支持者說抱歉，「因為讓大家在這邊曬太陽」。他說，看到這麼多支持者站出來他非常感動，也充滿感謝。

林俊憲表示，他常問自己，如果他當選市長，到底能為大家為台南做些什麼，因此包括如何照顧老年人、青年人、婦女、青少年及如何提升出生率等等各種社會福利政策，每一項都經過系統性詳細評估計算可行性，一定會推動完成兌現。

林俊憲提醒民進黨支持者，「要選、就要選一位能夠跟大家一起打拚，能夠團結民進黨、打贏選戰的人，只有林俊憲能夠讓民進黨團結在一起，這樣我們才能贏，只有團結才能打贏明年的選戰，國民黨最怕團結的民進黨。」

林俊憲說，他已組成了新的「台南隊」，有20多位市議員，眾多的里長、社區大家團結在一起，能夠創造一個更好的台南。

立委郭國文表示，賴清德忙於國政、國防，面對國事如麻仍是心心念念在台南，因為賴清德對台南有感情、覺得有責任，賴清德當然希望有優秀傑出的人來接班，讓台南能夠延續大進步。

林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影
林俊憲曾文溪後援會成立，10多名議員、近4000人麻豆封街造勢。記者周宗禎／攝影

林俊憲 民進黨 台南

延伸閱讀

賴清德找三院長茶敘 鄭麗文酸：應該是賴總統跟賴主席坐下來喝茶

台南最新民調出爐…林俊憲發動攻勢民調漸增 未影響陳亭妃過半支持

綠營台南2026最新民調數字 陳亭妃暫領先差距曝光

前總統陳水扁力挺陳亭妃 林俊憲回應：尊重

相關新聞

影／林俊憲曾文溪後援會成立 麻豆封街造勢

台南市長參選人立委林俊憲上午在麻豆舉辦曾文區後援會成立大會。林俊憲除了詳細說明各項政見、強調競選承諾都經過詳細評估、有能...

鄭麗文喊明年大選要全壘打 下屆縣長提名不會拖太久

國民黨立委張嘉郡日前表態爭取黨內提名參選雲林縣長，盼延續姑姑張麗善的執政成果，並已於11月請辭縣黨部主委，新任主委簡明欽...

台南科學園區營業額突破2.26兆元 再創歷史高峰

南部科學園區持續展現強勁成長動能，台南園區今年1至10月營業額突破 2.26兆元，已超越去年一整年的2.11兆元，再度刷...

嘉義縣長選戰升溫 王育敏：在野大聯盟將推最強人選

嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，下屆縣長人選備受關注，民進黨啟動黨內初選，立委蔡易餘及議員黃榮利力拚出線。國民黨人選尚未決定，外...

耶誕心願卡3天全數認領 耐斯王子飯店點亮400童耶誕夢想

嘉義市五星級耐斯王子大飯店第19屆「耶誕心願卡」贈禮儀式，上午溫馨落幕，400位弱勢家庭孩子，在聖誕老公公提前報到下，如...

ATM領錢脫口罩！台南「智慧防詐」 經驗可望推廣到全國

台南近年積極運用AI智慧進行城市治理，今年5月台南首創並試辦「臉部遮蔽示警-ATM智慧防詐措施」，獲得行政院金管會與財政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。