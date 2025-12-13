聽新聞
鄭麗文喊明年大選要全壘打 下屆縣長提名不會拖太久
國民黨立委張嘉郡日前表態爭取黨內提名參選雲林縣長，盼延續姑姑張麗善的執政成果，並已於11月請辭縣黨部主委，新任主委簡明欽今日布達。黨主席鄭麗文出席表示，國民黨深知如何執政，明年大選只准成功不許失敗。外界關注下屆雲林縣長選舉提名時程，鄭麗文強調不會在首波提名中，將依黨內程序辦理，不會拖延。組發會也指出，沒有意外，張嘉郡將是人選，將配合參選人選舉節奏提名。
國民黨雲林縣黨部主委簡明欽今日布達，由鄭麗文頒發派任書，組發會主委李哲華、縣長張麗善、立委張嘉郡、國民黨多位黨公職都出席典禮，簡明欽出身基層，歷任警界、民意機關、農會與政府部門，張麗善盛讚他資歷豐富，是最佳接任人選。
鄭麗文致詞時聚焦明年大選，她表示，雲林重大建設轉型只有一兩屆不夠，希望沒有時差、無縫接軌繼續執政，讓全台灣看到雲林的翻轉與改變，她作為雲林人，覺得責任重大、使命必達，明年選舉只准成功不許失敗，要黨員為了雲林及台灣的未來，堅定對國民黨的支持。
鄭麗文說，她對新任縣黨部主委及張嘉郡的努力有信心，只有國民黨知道如何執政，有能力替大家爭取建設拚經濟，照顧基層，「明年選舉不只縣長要贏、縣議會、議長都要是我們的，鄉鎮市長、代表會選舉都要贏」，大家要替他們來拉票，贏得選舉。
張嘉郡則說，延續雲林進步的動能，「只有我絕對不夠」，要大家眾志成城、積沙成塔，盼凝聚大家團結一致向前，雲林勝利也是大家的勝利，也是國民黨主席的勝利。
張嘉郡雖已表態參選下屆雲林縣長選舉，但尚未獲得黨內提名，外界關注縣市長選舉提名期程，鄭麗文表示，雲林縣長提名不在第一、二波內，但不會拖太久。組發會主委李哲華則表示，沒有意外，張嘉郡將是人選，會配合參選人選舉節奏提名。
