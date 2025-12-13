台南科學園區營業額突破2.26兆元 再創歷史高峰

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南科台南園區營業科佔台灣科學園區過半，並再創歷史高峰。圖／台南市經發局提供
南部科學園區持續展現強勁成長動能，台南園區今年1至10月營業額突破 2.26兆元，已超越去年一整年的2.11兆元，再度刷新歷史紀錄，台南市府表示，隨著半導體先進製程、IC設計、光電、生技等產業鏈穩健擴張，凸顯台南高科技聚落已成為全國產業升級與經濟成長的核心引擎，展現強勁的集聚效應與投資吸引力。

最近落成啟用的「南科國網雲端算力中心」，以綠建築規格打造，不僅成為台南園區新地標，也將全面提升國家級高效能運算資源、物聯網基礎與智慧城市能量，展現台南邁向智慧新都的堅定步伐。

市長黃偉哲表示，台南正由文化古都跨步邁向全國最具潛力的科技新城，市府持續推動南科園區周邊產業鏈延伸，串聯沙崙智慧綠能科學城、柳科三期智慧機器人產業聚落等重大建設，加速產業招商與投資布局，形成跨區域整合的科技聚落，同時也同步完善交通、生活與環境機能，打造更宜居、更具投資吸引力的城市。

經濟發展局長張婷媛指出，南科近年快速發展，科技、工業產業帶動地方經濟成長動能強勁，不僅反映台南在全球供應鏈中的關鍵角色，更代表城市在高科技產業的長期投入已逐步開花結果。

在招商成果方面，統計2019年至2025年11月，共新增1916件投資案，吸引2964億元投資額，創造3929億元產值，增加6萬3492個就業機會，台南憑藉多元產業優勢與南科沙崙雙引擎計畫，製造業產值持續成長，未來將持續積極整合中央資源，協助企業解決土地、水電、人才等問題，吸引國內外大廠投資與設立研發基地，注入強勁經濟動能。

南科國網雲端算力中心成為南科新地標。圖／台南市經發局提供
