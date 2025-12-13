嘉義縣長選戰升溫 王育敏：在野大聯盟將推最強人選

嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，下屆縣長人選備受關注，民進黨啟動黨內初選，立委蔡易餘及議員黃榮利力拚出線。國民黨人選尚未決定，外傳藍營曾與前縣長吳容輝接觸，副主席季麟連今到嘉義縣參加黨慶未證實，立委王育敏則強調，在野大聯盟會結合所有優秀力量。

國民黨嘉義縣黨部主委、立委王育敏說，嘉義縣是艱困選區，國民黨持續推動「在野大聯盟」，如果有優秀無黨籍人士，也會一併納入考量，結合在野所有力量，推出最強人選，最近大家提到前副縣長吳容輝，他對嘉義縣政非常嫻熟，不排斥未來有更進一步接觸。

季麟連說，國民黨在地方上的問題就是人才太多，每個人都很優秀，需經審查委員會、協調委員會討論，最後一定會推出最強的人選，第一階段徵召現任人選，較無爭議的第二階段，艱困選區則是第三階段，會完備提名程序，盡快推出名單，讓大家有時間備戰。

據了解，藍營及綠營人士都曾與吳容輝接觸談話，但他擔任中選會代理主委職務不便。國民黨嘉義縣黨部今在白人牙膏觀光工廠戴相府舉辦黨慶活動，季麟連未正面證實。黨籍議員李國勝、詹琬蓁、吳思蓉等人到場，無黨籍東石鄉長林俊雄也趕赴出席。