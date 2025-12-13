耶誕心願卡3天全數認領 耐斯王子飯店點亮400童耶誕夢想

嘉義市五星級耐斯王子大飯店第19屆「耶誕心願卡」贈禮儀式，上午溫馨落幕，400位弱勢家庭孩子，在聖誕老公公提前報到下，如願收到自己親手寫下的聖誕禮物，現場笑聲與歡呼聲此起彼落，洋溢滿滿節慶幸福感。

這項深耕多年公益行動，集結社會各界愛心力量。今年活動募集嘉市府社會處、嘉義家扶中心及世界展望會等3個社福單位，共400張心願卡，自11月23日啟動後，經媒體曝光迅速獲得熱烈回響，短短3天即全數被認領，寫下亮眼紀錄。歷經3周募集，全台各地禮物陸續寄達，飯店特別舉辦公開贈禮儀式，將這份溫暖親手送到孩子手中。

贈禮儀式由副市長林瑞彥、耐斯廣場總經理鄭百三、奮起福企業執行長陳岱聲、湯姆熊歡樂世界會計張巧玟等，代表啟動贈禮，由世界展望會主任徐本強、嘉義家扶中心督導盧芯寬見證，回贈感謝狀。逢320+1城市博覽會，活動吉祥物「桃喜」與湯姆熊吉祥物TOM驚喜現身，孩子們爭相合照，氣氛熱絡。當新鞋、腳踏車、文具組、手錶與娃娃等禮物一一到手，孩子臉上滿是藏不住的滿足笑容。

鄭百三指出，耐斯王子飯店推動聖誕心願卡活動至今，已送出近9000份聖誕禮物。今年在媒體協助下，心願卡不到3天被全數認領，認領人遍及台北、台中、高雄等地，讓人十分感動。他也特別感謝長期默默支持、一次認領所有腳踏車的吳郭漁先生，以及奮起福企業、湯姆熊歡樂世界、金興玩具與多位不願曝光的善心人士，讓活動得以圓滿完成。期盼這些被點亮小小心願，成為孩子成長路上的一盞燈，10年、20年後，當他們有能力時，也能將這份愛心回饋社會，讓善的循環持續延續。