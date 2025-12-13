ATM領錢脫口罩！台南「智慧防詐」 經驗可望推廣到全國

台南近年積極運用AI智慧進行城市治理，今年5月台南首創並試辦「臉部遮蔽示警-ATM智慧防詐措施」，獲得行政院金管會與財政部的高度重，市長黃偉哲在行政院會也大力主張，市府表示，金管會近日將研議全國金融機構全面跟進之可行性。

副市長趙卿惠在說明台南市智慧城市治理成果時表示，為從源頭阻斷詐騙金流，台南市政府率先導入AI科技防詐機制，在ATM前端設下「第一道防線」。由市府自行研發的AI防詐ATM系統，結合影像辨識與行為判讀，成為全台第一個以科技手段主動防堵車手提領現金的縣市。

趙卿惠指出，詐騙集團車手多以口罩、安全帽遮掩身分，避免臉部遭辨識通緝。AI防詐ATM系統即針對此一特徵設計，當系統辨識到使用者於提款時刻意遮蔽臉部，將即時跳出提醒，要求配合露出完整臉部，藉此提高車手被辨識、被攔阻的風險，降低詐騙金流成功提領的機率。

該系統由市府智慧發展中心自主研發，並與台南郵局合作試辦，初期推動確實面臨設備整合、流程磨合等困難，但理念與成效逐步獲得中央重視，陸續受到金管會、財政部關注與支持。市長黃偉哲也多次於行政院會中向各部會說明，強調「防詐必須在最前端守住」，不能等資金流出後才追查。

市府強調，台南的經驗已成為政策示範，目前中央正推動金融監理機關與銀行體系全面合作，擴大防詐ATM機制，不僅是全台首例，更是全球首度由政府主導、金融體系配合的前端AI防詐模式。

市府表示，AI不是取代人力，而是協助行政體系減輕高耗時、高勞力的工作，讓公務人員能將更多心力投入判斷、決策與市民服務。透過科技導入，政府得以更精準、更即時守護市民財產安全，未來也將持續擴大資料整合與運算應用，全面提升公共服務效能與社會防詐能量。

市長黃偉哲表示，從守護市民荷包，到強化租稅公平，AI導入公共事務，將以更聰明、更有效率的方式提升服務品質。也期許台南經驗推廣至全國，建立全台「智慧防詐」與「精準稅務」堅實體系