聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南首創並試辦「臉部遮蔽示警-ATM智慧防詐措施」，獲得行政院金管會與財政部的高度重，金管會近日將研議全國金融機構全面跟進之可行性。圖／台南市政府提供
台南首創並試辦「臉部遮蔽示警-ATM智慧防詐措施」,獲得行政院金管會與財政部的高度重,金管會近日將研議全國金融機構全面跟進之可行性。圖／台南市政府提供

台南近年積極運用AI智慧進行城市治理，今年5月台南首創並試辦「臉部遮蔽示警-ATM智慧防詐措施」，獲得行政院金管會與財政部的高度重，市長黃偉哲在行政院會也大力主張，市府表示，金管會近日將研議全國金融機構全面跟進之可行性。

副市長趙卿惠在說明台南市智慧城市治理成果時表示，為從源頭阻斷詐騙金流，台南市政府率先導入AI科技防詐機制，在ATM前端設下「第一道防線」。由市府自行研發的AI防詐ATM系統，結合影像辨識與行為判讀，成為全台第一個以科技手段主動防堵車手提領現金的縣市。

趙卿惠指出，詐騙集團車手多以口罩、安全帽遮掩身分，避免臉部遭辨識通緝。AI防詐ATM系統即針對此一特徵設計，當系統辨識到使用者於提款時刻意遮蔽臉部，將即時跳出提醒，要求配合露出完整臉部，藉此提高車手被辨識、被攔阻的風險，降低詐騙金流成功提領的機率。

該系統由市府智慧發展中心自主研發，並與台南郵局合作試辦，初期推動確實面臨設備整合、流程磨合等困難，但理念與成效逐步獲得中央重視，陸續受到金管會、財政部關注與支持。市長黃偉哲也多次於行政院會中向各部會說明，強調「防詐必須在最前端守住」，不能等資金流出後才追查。

市府強調，台南的經驗已成為政策示範，目前中央正推動金融監理機關與銀行體系全面合作，擴大防詐ATM機制，不僅是全台首例，更是全球首度由政府主導、金融體系配合的前端AI防詐模式。

市府表示，AI不是取代人力，而是協助行政體系減輕高耗時、高勞力的工作，讓公務人員能將更多心力投入判斷、決策與市民服務。透過科技導入，政府得以更精準、更即時守護市民財產安全，未來也將持續擴大資料整合與運算應用，全面提升公共服務效能與社會防詐能量。

市長黃偉哲表示，從守護市民荷包，到強化租稅公平，AI導入公共事務，將以更聰明、更有效率的方式提升服務品質。也期許台南經驗推廣至全國，建立全台「智慧防詐」與「精準稅務」堅實體系

相關新聞

台南科學園區營業額突破2.26兆元 再創歷史高峰

南部科學園區持續展現強勁成長動能，台南園區今年1至10月營業額突破 2.26兆元，已超越去年一整年的2.11兆元，再度刷...

嘉義縣長選戰升溫 王育敏：在野大聯盟將推最強人選

嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，下屆縣長人選備受關注，民進黨啟動黨內初選，立委蔡易餘及議員黃榮利力拚出線。國民黨人選尚未決定，外...

耶誕心願卡3天全數認領 耐斯王子飯店點亮400童耶誕夢想

嘉義市五星級耐斯王子大飯店第19屆「耶誕心願卡」贈禮儀式，上午溫馨落幕，400位弱勢家庭孩子，在聖誕老公公提前報到下，如...

ATM領錢脫口罩！台南「智慧防詐」 經驗可望推廣到全國

台南近年積極運用AI智慧進行城市治理，今年5月台南首創並試辦「臉部遮蔽示警-ATM智慧防詐措施」，獲得行政院金管會與財政...

嘉義縣民雄鄉長選戰白熱化 綠營人選出爐對決林于玲

明年九合一大選將至，嘉義縣民雄鄉人口數占全縣最多，被藍綠兩黨視為兵家必爭之地，國民黨現任鄉長林于玲拚連任，推動建設發展具...

湖美夜市回歸挑戰文化路夜市獨大 嘉市4大夜市戰火再起

夜市是台灣最能代表在地生活文化場景，不僅深受國人喜愛，也成為外國旅客來台必逛清單。嘉市近年觀光熱潮升溫，假日人潮湧現，而...

