嘉義縣民雄鄉長選戰白熱化 綠營人選出爐對決林于玲

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉長選戰白熱化，國民黨現任鄉長林于玲力拚連任。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣民雄鄉長選戰白熱化，國民黨現任鄉長林于玲力拚連任。記者黃于凡／翻攝

明年九合一大選將至，嘉義縣民雄鄉人口數占全縣最多，被藍綠兩黨視為兵家必爭之地，國民黨現任鄉長林于玲拚連任，推動建設發展具現任執政優勢。民進黨遇此強勁對手，經黨內協調推派現任代表陳琮貽參選，兩人都在地方經營多年，選戰逐漸白熱化。

據了解，民進黨目前仍由前立委陳明文操盤選戰，為備戰明年九合一大選，每周會同縣長翁章梁、立委蔡易餘及陳冠廷至18鄉鎮市固票並協調參選人。上屆民雄鄉長選舉綠營有2人擠破頭，但這屆沒人競爭，原欲徵召現任代表許富銘但他沒意願，後來改推派陳琮貽。

陳琮貽是現任民雄鄉民代表，他也擔任立委蔡易餘民雄服務團隊執行長，福樂社區發展協會第8、9屆理事長，民進黨第19屆嘉義縣黨員代表，福樂國小113學年度家長會長，主要經營地區為民雄鄉東側，因需要打出地方知名度，提早起跑備戰，為選戰增添焦點。

林于玲當年對戰民進黨黃芳蘭勝選，成為嘉義縣唯一國民黨籍鄉鎮長，任內推動民雄鄉首座市場結合立體停車場新建工程、中樂及東榮社區活動中心，舉辦首屆民雄馬拉松，也提升社會福利，加碼發放生育補助、喪葬津貼、2000元民生紓困金，具現任優勢。

嘉義縣民雄鄉長選戰白熱化，民進黨民雄鄉民代表陳琮貽表態參選鄉長。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣民雄鄉長選戰白熱化，民進黨民雄鄉民代表陳琮貽表態參選鄉長。記者黃于凡／翻攝

