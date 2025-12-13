快訊

湖美夜市回歸挑戰文化路夜市獨大 嘉市4大夜市戰火再起

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2024年湖美夜市首次開幕曾掀起轟動發放消費券吸客。圖／本報資料照片
夜市是台灣最能代表在地生活文化場景，不僅深受國人喜愛，也成為外國旅客來台必逛清單。嘉市近年觀光熱潮升溫，假日人潮湧現，而4大夜市，以位於市中心文化路夜市最具人氣，長年穩坐「夜市王」寶座。不過，隨著湖美夜市16日晚間重新開幕，地方掀起「夜市版圖是否重新洗牌？」熱議。

湖美夜市7月遭颱風丹娜絲重創，攤位受損被迫停業，災後管理單位投入資金整修，改善硬體環境，重新打造攤商陣容，讓夜市以全新面貌回歸。回顧2024年首次開幕，湖美夜市曾掀起轟動發放消費券吸客，因此這次復出備受關注。夜市將固定每周二、六晚上營業，坐落新興發展湖子內地區，交通順暢、停車便利，預期能吸引嘉縣周邊民眾跨區前往。

嘉市4大夜市各具特色。最受遊客青睞文化路夜市位於市中心中央噴水圓環旁，距多家旅宿步行可達，加上徒步區規畫完善，已是國內知名必訪夜市。火雞肉飯、林聰明沙鍋魚頭、飲品小吃林立，熱鬧氣氛讓人流量始終「一支獨秀」。湖美夜市回歸是否能分散文化路夜市壓力，成為地方矚目焦點。

同時，彌陀夜市每周三、五營業，攤商風格多元、歷史悠久，是許多在地家庭夜間去處；緊鄰嘉義家樂福賣場的嘉樂福夜市每周二營業至週日。今年3月，知名網紅蔡阿嘎帶家人造訪，直言「周六晚上有夠空蕩」，攤商與人潮稀少情況引發熱議。夜市業者坦言受疫情與鐵路高架工程衝擊，經營壓力大，正與攤商協調重整，希望再以新氣象迎回人潮。

針對4大夜市差異、特色與經營方向，網友議論紛紛，有人認為夜市「逛來逛去差不多」，也有人期待攤商要持續創新、推出獨家商品，才能在競爭激烈的夜市市場中站穩腳步。隨著湖美夜市16日再起，發1500份200元消費券，強勢回歸，夜市戰局再掀變化，也為冬季觀光增添更多亮點。

嘉義市彌陀夜市。圖／翻攝自彌陀夜市臉書
緊鄰嘉義家樂福賣場的嘉樂福夜市每周二營業至週日。今年3月，知名網紅蔡阿嘎帶家人造訪，直言「周六晚上有夠空蕩」，攤商與人潮稀少情況引發熱議。圖／本報資料照片
嘉市4大夜市，以位於市中心文化路夜市最具人氣，長年穩坐「夜市王」寶座。圖／本報資料照片
