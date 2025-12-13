5千多萬購康寧大學台南校區遭擋 市府打「智慧」牌尋支持

康寧大學台南校區退場閒置成治安死角，市府提價購校區建物和租用土地等預算5千餘萬元，部分議員反對日後用途規畫，預算遭刪只保留各科目及3000元，引起在地議員與反對議員紛擾，議會財經委員會安排會勘，反對議員要求市府說明校地規畫，同意讓預算案覆議在臨時會通過。

因應安南區發展快速，市府編列逾5300萬元價購康寧大學台南校區建物、租地與維護管理，遭議會大幅刪減，因議員間意見分歧，議會財經委員會日前會勘，市府提出「安南智慧森活園區」規畫尋求支持。

財委會召集人蔡育輝表示，市府編價購康寧大學校區建物3000萬元、土地租金1310萬2000元及維護管理費996萬元，市府審查預算沒清楚說明，當時未與康寧大學及台糖分別訂定價購建物及租用土地契約，造成議員誤會，導致刪除上述預算，各項僅保留預算1000元。

另市府上月審查稱將遷入區公所、市刑大或作社會住宅，但本月會勘，經發局又改為科技研發中心、創新育成中心等，前後說法不一，要求市府提出覆議須統一版本、說明用途與執行計畫，包括變更設計所需經費。

市府提出「安南智慧森活園區」規畫，康寧校區位於南科、台南科技工業區間，是連結2大科技聚落黃金節點，可承接南科精密儀器、IC設計外溢需求，支援台科工區傳統產業升級，將發展成「南科、台科工區」間創新節點及人才培育基地。

經發局說，園區將提供AI、智慧製造、綠能技術等新創團隊研發空間，校舍改為「安南育成基地」，原圖書館將改為AI人文圖書館，引進智慧借閱，宿舍與綠地也將活化為運動設施、社區共享綠帶與親子活動空間。