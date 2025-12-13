砸逾6億整修退場學校遭質疑 南市府： 建物具類文資價值

私立天仁工商停辦後3.2公頃校地和校舍捐贈台南市府，轉型傳統藝術中心，第1期工程整修教學大樓，總經費1億1380萬元，議員質疑退場學校市府還花大錢整修；文資處說，校舍有類文資價值，建築工藝水準很高，文化部才補助結構補強；除傳藝中心，將設里活動中心、全民運動中心，成為保存及傳承藝術文化基地。

天仁工商1958年創校，2015年少子化停招，2023年教育部移撥，市府文化資產管理處2021年規畫設計，去年第1期教學大樓整修，總經費1億1380萬元，市府自籌1億580萬元、文化部補助800萬元。其中中央補助款500萬元，因來不及納入115年度總預算，文化局提出墊付案，議會審查同意墊付。

但市議員蔡育輝對修繕費過高一度有意見，認為市府接收退場學校，若建物太老舊需要花大錢就要考量。文資處回應，天仁工商重要建物具「類文資價值」，建築工藝水準高，文化部補助結構補強，校區再利用具文化政策必要性。

目前規畫天仁工商原教學大樓改作傳統技藝傳習場域，聯禎館提供里民活動空間，三連館改建辦公室與閱覽室，綜合大樓打造展演與典藏功能；汽車實習工廠（原學甲公學校校舍）及籃球場規畫文化部南區文資建材銀行，用於保存與再利用老建材，成為南台灣文資修復支援基地。

文資處指出，校內日治時期原學甲公學校1906年創立，最初借慈濟宮上課，1918年遷至天仁工商校地，1940年再遷至學甲國小校址，為日治至戰後教育建築重要史證。去年與台南藝術大學簽署MOU，將開設文化資產修復專班，結合文化部文資局傳匠資格審查制度，配合國家政策培育專業人才。

整修總經費估逾6億8千萬元，分3期施作，重點項目含第1期教學大樓整建，已於去年底動工；第2期三連館、綜合大樓、實習工廠及整區景觀改善，經費4億9420萬元，將申請文化部「再造歷史現場2.0」計畫補助；第3期原學甲公學校整建工程，經費6150萬元，文化部補助3690萬元。