砸逾6億整修退場學校遭質疑 南市府： 建物具類文資價值

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
私立天仁工商有日治時期學甲公學校建築，已具類文資價值。圖／台南市文資處提供
私立天仁工商有日治時期學甲公學校建築，已具類文資價值。圖／台南市文資處提供

私立天仁工商停辦後3.2公頃校地和校舍捐贈台南市府，轉型傳統藝術中心，第1期工程整修教學大樓，總經費1億1380萬元，議員質疑退場學校市府還花大錢整修；文資處說，校舍有類文資價值，建築工藝水準很高，文化部才補助結構補強；除傳藝中心，將設里活動中心、全民運動中心，成為保存及傳承藝術文化基地。

天仁工商1958年創校，2015年少子化停招，2023年教育部移撥，市府文化資產管理處2021年規畫設計，去年第1期教學大樓整修，總經費1億1380萬元，市府自籌1億580萬元、文化部補助800萬元。其中中央補助款500萬元，因來不及納入115年度總預算，文化局提出墊付案，議會審查同意墊付。

但市議員蔡育輝對修繕費過高一度有意見，認為市府接收退場學校，若建物太老舊需要花大錢就要考量。文資處回應，天仁工商重要建物具「類文資價值」，建築工藝水準高，文化部補助結構補強，校區再利用具文化政策必要性。

目前規畫天仁工商原教學大樓改作傳統技藝傳習場域，聯禎館提供里民活動空間，三連館改建辦公室與閱覽室，綜合大樓打造展演與典藏功能；汽車實習工廠（原學甲公學校校舍）及籃球場規畫文化部南區文資建材銀行，用於保存與再利用老建材，成為南台灣文資修復支援基地。

文資處指出，校內日治時期原學甲公學校1906年創立，最初借慈濟宮上課，1918年遷至天仁工商校地，1940年再遷至學甲國小校址，為日治至戰後教育建築重要史證。去年與台南藝術大學簽署MOU，將開設文化資產修復專班，結合文化部文資局傳匠資格審查制度，配合國家政策培育專業人才。

整修總經費估逾6億8千萬元，分3期施作，重點項目含第1期教學大樓整建，已於去年底動工；第2期三連館、綜合大樓、實習工廠及整區景觀改善，經費4億9420萬元，將申請文化部「再造歷史現場2.0」計畫補助；第3期原學甲公學校整建工程，經費6150萬元，文化部補助3690萬元。

台南 文化資產 日治時期 文化部

相關新聞

5千多萬購康寧大學台南校區遭擋 市府打「智慧」牌尋支持

康寧大學台南校區退場閒置成治安死角，市府提價購校區建物和租用土地等預算5千餘萬元，部分議員反對日後用途規畫，預算遭刪只保...

砸逾6億整修退場學校遭質疑 南市府： 建物具類文資價值

私立天仁工商停辦後3.2公頃校地和校舍捐贈台南市府，轉型傳統藝術中心，第1期工程整修教學大樓，總經費1億1380萬元，議...

影／嘉義飛起來！嘉市城市博覽會開幕大秀引爆人潮 數千民眾嗨翻

嘉義市建城321周年城市博覽會，晚間在市府前北棟大樓預定地「嘉義大舞台」，以磅礡道地開幕大秀，揭開序幕。晚間7時一路熱鬧...

嘉義市舉辦「320+1」城市博覽會 斥資9900萬元盛大登場

嘉義市建城邁入第321年，市府斥資9900萬元舉辦「320+1 嘉義市城市博覽會」，市長黃敏惠今在市府北棟大樓預定地參加...

86歲學員畫「黑琵風情」 台江公民美展老中青三代展現台江風光

台江公民美展今天在福爾摩沙遊艇酒店開幕，由台南社大台江分校粉彩班、水墨畫班師生參展，老中青三代素人畫家以台江地景創作，共...

因家庭因素 台南市消防局長李明峯請辭獲准

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

