快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

影／嘉義飛起來！嘉市城市博覽會開幕大秀引爆人潮 數千民眾嗨翻

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
由嘉義出身藝人彭恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將舞台氣氛推向高潮。記者魯永明／攝影
由嘉義出身藝人彭恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將舞台氣氛推向高潮。記者魯永明／攝影

嘉義市建城321周年城市博覽會，晚間在市府前北棟大樓預定地「嘉義大舞台」，以磅礡道地開幕大秀，揭開序幕。晚間7時一路熱鬧到9時，嘉義出身藝人彭恰恰、美秀集團等多組與嘉義有深厚關係藝人，輪番上陣，讓滿場數千名觀眾沉浸在音樂、故事與城市情感交織的夜晚。

開場節目「嘉義進行曲：時間列車」，嘉義大學交響樂團接力演出，帶領觀眾循著音符回望嘉義城市發展，從歷史走入現代，用音樂訴說嘉義人的生命記憶。市長黃敏惠及市府團隊、議員觀賞，觀眾有的席地而坐，靜靜聆聽；有的跟著節奏擺動，燈光、掌聲與歡呼聲交織成一片。

節目後段聚集大卡司。由嘉義出身藝人彭恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將舞台氣氛推向高潮。彭恰恰身為嘉義子弟，現身引人注目，他化身棒球教練，帶領國小球隊象徵嘉義棒球精神傳承，鄉親呼喊支持，現場情緒瞬間沸騰。

緊接著舒米恩，以獨特嗓音帶來動人演唱，讓觀眾從搖滾熱度轉入心靈共鳴。壓軸由嘉義出身人氣樂團「美秀集團」帶來電音搖滾演出，震撼的節奏讓台下年輕人跟著跳動，全場氣氛持續升溫，歡呼聲一波接一波。

晚會最高潮落在最後一首曲目，由嘉義媳婦、「保庇天后」王彩樺與美秀集團合唱城市博覽會主題曲「嘉義飛起來」。隨著熱力四射的搖滾節拍，全場觀眾紛紛打開手機燈光，在夜空中形成閃耀星海，跟著音樂節奏一起搖擺、合唱，掀起最熱情的結尾。

主持人許富凱、方宥心串場幽默流暢，讓2小時的演出節奏緊湊、驚喜不斷。嘉義大舞台在歌聲、燈光與歡笑中成為城市最亮的焦點，數千名市民與遊客共享難忘夜晚，也為嘉義市建城321周年畫下最熱鬧的開場。

由嘉義出身藝人彭恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將舞台氣氛推向高潮。記者魯永明／攝影
由嘉義出身藝人彭恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將舞台氣氛推向高潮。記者魯永明／攝影
晚會最高潮落在最後一首曲目，由嘉義媳婦、「保庇天后」王彩樺與美秀集團合唱城市博覽會主題曲「嘉義飛起來」。記者魯永明／攝影
晚會最高潮落在最後一首曲目，由嘉義媳婦、「保庇天后」王彩樺與美秀集團合唱城市博覽會主題曲「嘉義飛起來」。記者魯永明／攝影
晚會最高潮落在最後一首曲目，由嘉義媳婦、「保庇天后」王彩樺與美秀集團合唱城市博覽會主題曲「嘉義飛起來」。記者魯永明／攝影
晚會最高潮落在最後一首曲目，由嘉義媳婦、「保庇天后」王彩樺與美秀集團合唱城市博覽會主題曲「嘉義飛起來」。記者魯永明／攝影
人氣樂團「美秀集團」帶來電音搖滾演出。 記者魯永明／攝影
人氣樂團「美秀集團」帶來電音搖滾演出。 記者魯永明／攝影
嘉義市建城321周年城市博覽會，晚間在嘉義大舞台以磅礡道地開幕大秀，揭開序幕。由嘉義出身藝人彭恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將舞台氣氛推向高潮，市長黃敏惠弄獅頭。記者魯永明／攝影
嘉義市建城321周年城市博覽會，晚間在嘉義大舞台以磅礡道地開幕大秀，揭開序幕。由嘉義出身藝人彭恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將舞台氣氛推向高潮，市長黃敏惠弄獅頭。記者魯永明／攝影
人氣樂團「美秀集團」帶來電音搖滾演出。 記者魯永明／攝影
人氣樂團「美秀集團」帶來電音搖滾演出。 記者魯永明／攝影
彭恰恰身為嘉義子弟，特別化身棒球教練，帶領國小球隊象徵嘉義棒球精神傳承。記者魯永明／攝影
彭恰恰身為嘉義子弟，特別化身棒球教練，帶領國小球隊象徵嘉義棒球精神傳承。記者魯永明／攝影
觀眾有的席地而坐，靜靜聆聽；有的跟著節奏擺動，燈光、掌聲與歡呼聲交織成一片。 記者魯永明／攝影
觀眾有的席地而坐，靜靜聆聽；有的跟著節奏擺動，燈光、掌聲與歡呼聲交織成一片。 記者魯永明／攝影

嘉義 觀眾 義大

延伸閱讀

嘉義市城市博覽會開幕 開放17處展覽場域

嘉義市舉辦「320+1」城市博覽會 斥資9900萬元盛大登場

嘉義科學園區二期開發環評卡關 土方、廢棄物與生態受質疑

影／國際知名荷蘭建築事務所打造嘉市博館亮相 百年木都濃縮一館

相關新聞

嘉義市舉辦「320+1」城市博覽會 斥資9900萬元盛大登場

嘉義市建城邁入第321年，市府斥資9900萬元舉辦「320+1 嘉義市城市博覽會」，市長黃敏惠今在市府北棟大樓預定地參加...

影／嘉義飛起來！嘉市城市博覽會開幕大秀引爆人潮 數千民眾嗨翻

嘉義市建城321周年城市博覽會，晚間在市府前北棟大樓預定地「嘉義大舞台」，以磅礡道地開幕大秀，揭開序幕。晚間7時一路熱鬧...

86歲學員畫「黑琵風情」 台江公民美展老中青三代展現台江風光

台江公民美展今天在福爾摩沙遊艇酒店開幕，由台南社大台江分校粉彩班、水墨畫班師生參展，老中青三代素人畫家以台江地景創作，共...

因家庭因素 台南市消防局長李明峯請辭獲准

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

垃圾場變身西螺「武樹園區」吸3.6萬人次參訪 台中市議會驚艷取經

雲林縣環保局2023年在西螺鎮打造「西螺森活武樹園區」，成功將濁水溪河畔荒廢30年的垃圾堆積地，轉化為兼具生態、文化與低...

影／台南AI稅務神兵登場！全國首創導入AI清查房屋土地稅籍

全國首創導入AI清查稅籍！南市結合Gemini、GIS與多元資料庫，打造的「AI 稅務團資整合系統（ATG）」今天亮相，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。