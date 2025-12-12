影／嘉義飛起來！嘉市城市博覽會開幕大秀引爆人潮 數千民眾嗨翻

嘉義市建城321周年城市博覽會，晚間在市府前北棟大樓預定地「嘉義大舞台」，以磅礡道地開幕大秀，揭開序幕。晚間7時一路熱鬧到9時，嘉義出身藝人彭恰恰、美秀集團等多組與嘉義有深厚關係藝人，輪番上陣，讓滿場數千名觀眾沉浸在音樂、故事與城市情感交織的夜晚。

開場節目「嘉義進行曲：時間列車」，嘉義大學交響樂團接力演出，帶領觀眾循著音符回望嘉義城市發展，從歷史走入現代，用音樂訴說嘉義人的生命記憶。市長黃敏惠及市府團隊、議員觀賞，觀眾有的席地而坐，靜靜聆聽；有的跟著節奏擺動，燈光、掌聲與歡呼聲交織成一片。

節目後段聚集大卡司。由嘉義出身藝人彭恰恰、許效舜「鐵獅玉玲瓏」將舞台氣氛推向高潮。彭恰恰身為嘉義子弟，現身引人注目，他化身棒球教練，帶領國小球隊象徵嘉義棒球精神傳承，鄉親呼喊支持，現場情緒瞬間沸騰。

緊接著舒米恩，以獨特嗓音帶來動人演唱，讓觀眾從搖滾熱度轉入心靈共鳴。壓軸由嘉義出身人氣樂團「美秀集團」帶來電音搖滾演出，震撼的節奏讓台下年輕人跟著跳動，全場氣氛持續升溫，歡呼聲一波接一波。

晚會最高潮落在最後一首曲目，由嘉義媳婦、「保庇天后」王彩樺與美秀集團合唱城市博覽會主題曲「嘉義飛起來」。隨著熱力四射的搖滾節拍，全場觀眾紛紛打開手機燈光，在夜空中形成閃耀星海，跟著音樂節奏一起搖擺、合唱，掀起最熱情的結尾。