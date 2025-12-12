嘉義市城市博覽會開幕 開放17處展覽場域

「320+1嘉義市城市博覽會」今天在市府北棟大樓預定地開幕，有17處展覽場域；嘉義市長黃敏惠邀台中市長盧秀燕等中部縣市首長出席，以象徵城市靈魂經典木造建築模型啟動。

嘉義市政府發布新聞稿表示，嘉義市建城邁入第321年，市府舉辦「320+1 嘉義市城市博覽會」，以「城市即展場」為策展概念，規劃3大策展主軸，串聯全市17處展覽場域，讓整座城市化身為一座開放展場。

嘉義市城市博覽會下午舉行開幕，黃敏惠邀請今天下午出席中台灣區域治理平台首長會議的盧秀燕、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣副縣長周傑、新竹縣長楊文科與新竹市代理市長邱臣遠共襄盛舉。

市府表示，「320+1嘉義市城市博覽會」展期自今天起至12月28日，連續3週活動，邀請全國各地民眾循著展覽動線，探索嘉義市的百年過去、當下生活樣貌與未來城市想像。

市府說，位於市府北棟大樓預定地的「永續願景館」，為城市博覽會的重要展區，透過木構建築語彙，從森林、工藝到城市治理，呈現嘉義作為「木都」如何回應永續發展與國際對話；同場域也規劃大型展演空間「嘉義大舞台」。更多活動資訊，可上「320+1嘉義城市博覽會」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。