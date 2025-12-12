嘉義市城市博覽會開幕 開放17處展覽場域

快訊

中央社／ 嘉義市12日電

「320+1嘉義市城市博覽會」今天在市府北棟大樓預定地開幕，有17處展覽場域；嘉義市長黃敏惠邀台中市長盧秀燕等中部縣市首長出席，以象徵城市靈魂經典木造建築模型啟動。

嘉義市政府發布新聞稿表示，嘉義市建城邁入第321年，市府舉辦「320+1 嘉義市城市博覽會」，以「城市即展場」為策展概念，規劃3大策展主軸，串聯全市17處展覽場域，讓整座城市化身為一座開放展場。

嘉義市城市博覽會下午舉行開幕，黃敏惠邀請今天下午出席中台灣區域治理平台首長會議的盧秀燕、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣副縣長周傑、新竹縣長楊文科與新竹市代理市長邱臣遠共襄盛舉。

市府表示，「320+1嘉義市城市博覽會」展期自今天起至12月28日，連續3週活動，邀請全國各地民眾循著展覽動線，探索嘉義市的百年過去、當下生活樣貌與未來城市想像。

市府說，位於市府北棟大樓預定地的「永續願景館」，為城市博覽會的重要展區，透過木構建築語彙，從森林、工藝到城市治理，呈現嘉義作為「木都」如何回應永續發展與國際對話；同場域也規劃大型展演空間「嘉義大舞台」。更多活動資訊，可上「320+1嘉義城市博覽會」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

相關新聞

嘉義市舉辦「320+1」城市博覽會 斥資9900萬元盛大登場

嘉義市建城邁入第321年，市府斥資9900萬元舉辦「320+1 嘉義市城市博覽會」，市長黃敏惠今在市府北棟大樓預定地參加...

86歲學員畫「黑琵風情」 台江公民美展老中青三代展現台江風光

台江公民美展今天在福爾摩沙遊艇酒店開幕，由台南社大台江分校粉彩班、水墨畫班師生參展，老中青三代素人畫家以台江地景創作，共...

因家庭因素 台南市消防局長李明峯請辭獲准

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

垃圾場變身西螺「武樹園區」吸3.6萬人次參訪 台中市議會驚艷取經

雲林縣環保局2023年在西螺鎮打造「西螺森活武樹園區」，成功將濁水溪河畔荒廢30年的垃圾堆積地，轉化為兼具生態、文化與低...

影／台南AI稅務神兵登場！全國首創導入AI清查房屋土地稅籍

全國首創導入AI清查稅籍！南市結合Gemini、GIS與多元資料庫，打造的「AI 稅務團資整合系統（ATG）」今天亮相，...

退場學校無償捐市府「要花大錢整修」？南市文資處：具類文資價值

私立天仁工商停辦後3.2公頃校地和校舍捐贈給台南市政府，轉型為傳統藝術中心，第一期工程整修教學大樓，總經費1億1380萬...

