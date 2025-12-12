聽新聞
嘉義市舉辦「320+1」城市博覽會 斥資9900萬元盛大登場
嘉義市建城邁入第321年，市府斥資9900萬元舉辦「320+1 嘉義市城市博覽會」，市長黃敏惠今在市府北棟大樓預定地參加開幕儀式，與台中市長盧秀燕等人共同堆疊木建築模型，啟動為期17天城市盛典，打造嘉義願景館及多處場館展區，主舞台將一路演出至跨年。
黃敏惠說，市府與民間合作推動木都計畫，開幕儀式以「致敬木都」為發想，邀請貴賓完成嘉義市特色木建築模型，嘉義市今年建城321年，一磚一瓦都堆疊出城市的厚度，「+1」是嘉義的諧音，也代表大家邁出的每一步，老建築不是過時的代表，而是城市的寶藏。
荷蘭策展團隊建築和城市設計事務所MVRDV打造全木造「嘉義市博願景館」，規畫三大主題、五大展區，呈現13個國際木構案例，從遺產保存到當代創新，展現木材永續價值，並在市府中庭、舊監獄、文學館、美術館、西門交誼創新所等地同步展覽嘉市木都歷史。
市府表示，最受期待的「嘉義大舞台」今晚正式登場，會一路演出到跨年，連續3周由表演藝術、流行音樂、管樂節、舞台劇及跨界派對接力上演。今晚首發陣容強大，包括躍演劇團、小事製作、美秀集團、舒米恩、王彩樺及鐵獅玉玲瓏等超強卡司。
