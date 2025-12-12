86歲學員畫「黑琵風情」 台江公民美展老中青三代展現台江風光

台江公民美展今天在福爾摩沙遊艇酒店開幕，由台南社大台江分校粉彩班、水墨畫班師生參展，老中青三代素人畫家以台江地景創作，共29名學生帶來62幅作品，重新詮釋山海圳國家綠道、台江文化中心、台江國家公園、漁塭及水鳥等景觀，即日起展至明年3月1日。

台江公民美展自台江建庄200年起，由在地企業家謝文祥支持社大台江分校「在地學習、學習在地」理念推動，至今已邁入第四屆。台江分校執行長吳茂成執指出，社大台江分校結合台江十六寮，推動「一村一廟一樂團」明年將邁入20年。

未來將推動「一村一廟一畫會」，鼓勵市民以畫筆彩繪村落社區。台江分校更鼓勵學生在地創作，去年及今年各有二名學生入選南美展。

粉彩班指導老師許瓊朱表示，自己出生於台江海尾寮，致力返鄉教學，將對家鄉的情感融入作品指導，讓學生捕捉台江白晝與黃昏的美感。班代許麗燕分享，粉彩課程讓她更能觀察生活美景，如山海圳國家綠道上溫馨的單車畫面。

水墨畫指導王源和及學員施宏彥、陳美卿指出，透過構圖、筆法、色彩呈現，學員真實體會創作樂趣與成就感，也能表達台江內海、鹽水溪及科工區與安平高樓對比的風貌。

粉彩班學員高淑雲與張碧玉表示，課程是退休後放飛心靈的空間，藉由老師指導及同學互動，發現創作療癒且栩栩如生；有86歲學員堅持與投入，更印證了活到老學到老的人生觀，作品「黑琵風情」展現大廟興學培育在地藝術人才及社群實踐成果。