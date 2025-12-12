「台南奇人帶路」手冊 展現多元職業和城市溫度
台南市政府今天發表「台南奇人帶路」手冊，蒐羅在台南默默耕耘的工藝師、職人與新創者，記錄他們的生命歷程和專業態度，同時展現台南多元職業樣貌、城市生活韌性和溫度。
台南市長黃偉哲今天在「台南奇人帶路」手冊發表記者會表示，這本手冊結合台南在地工藝與名人推薦美食，展現城市「人」與「物」的深度魅力，讓人看見台南好物與匠心，一窺在地名人、奇人推薦特色美食。
黃偉哲表示，市府將持續透過不同方式，讓更多人認識台南的美、人情與故事。他期盼「台南奇人帶路」成為帶領遊客深入城市風味的重要指南，用腳步與味蕾感受台南獨特魅力。
南市府觀光旅遊局說明，「台南奇人帶路」手冊以貼近土地視角及細膩筆觸，採集不同領域默默耕耘的工藝師、職人和新創者，記錄他們的生命歷程、專業態度和獨特台南味。透過他們對技藝的堅持、對生活的態度及對土地的情感，帶領人們看見以人為名片、以故事為城市溫度的台南。
