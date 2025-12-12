快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

「台南奇人帶路」手冊 展現多元職業和城市溫度

中央社／ 台南12日電

台南市政府今天發表「台南奇人帶路」手冊，蒐羅在台南默默耕耘的工藝師、職人與新創者，記錄他們的生命歷程和專業態度，同時展現台南多元職業樣貌、城市生活韌性和溫度。

台南市長黃偉哲今天在「台南奇人帶路」手冊發表記者會表示，這本手冊結合台南在地工藝與名人推薦美食，展現城市「人」與「物」的深度魅力，讓人看見台南好物與匠心，一窺在地名人、奇人推薦特色美食。

黃偉哲表示，市府將持續透過不同方式，讓更多人認識台南的美、人情與故事。他期盼「台南奇人帶路」成為帶領遊客深入城市風味的重要指南，用腳步與味蕾感受台南獨特魅力。

南市府觀光旅遊局說明，「台南奇人帶路」手冊以貼近土地視角及細膩筆觸，採集不同領域默默耕耘的工藝師、職人和新創者，記錄他們的生命歷程、專業態度和獨特台南味。透過他們對技藝的堅持、對生活的態度及對土地的情感，帶領人們看見以人為名片、以故事為城市溫度的台南。

魅力

延伸閱讀

台南啟動日韓粉召集令！鄭恩地、UNIS、宮﨑薰耶誕演唱會重磅卡司

台南市消防局長李明峯閃辭 市府說原因黃偉哲已准辭即日生效

六都任職最久的消防局長李明峯閃辭 台南市府：市長勉以同意

台南女警執勤遭男持斧頭攻擊濺血 黃偉哲今親赴派出所慰問

相關新聞

六都任職最久的消防局長李明峯閃辭 台南市府：市長勉以同意

台南市消防局長李明峯今上午傳出閃辭，消息震驚各界。李明峯自台南縣市合併後，擔任第一任消防局長至今，年資任職近15年，也是...

86歲學員畫「黑琵風情」 台江公民美展老中青三代展現台江風光

台江公民美展今天在福爾摩沙遊艇酒店開幕，由台南社大台江分校粉彩班、水墨畫班師生參展，老中青三代素人畫家以台江地景創作，共...

因家庭因素 台南市消防局長李明峯請辭獲准

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

垃圾場變身西螺「武樹園區」吸3.6萬人次參訪 台中市議會驚艷取經

雲林縣環保局2023年在西螺鎮打造「西螺森活武樹園區」，成功將濁水溪河畔荒廢30年的垃圾堆積地，轉化為兼具生態、文化與低...

影／台南AI稅務神兵登場！全國首創導入AI清查房屋土地稅籍

全國首創導入AI清查稅籍！南市結合Gemini、GIS與多元資料庫，打造的「AI 稅務團資整合系統（ATG）」今天亮相，...

退場學校無償捐市府「要花大錢整修」？南市文資處：具類文資價值

私立天仁工商停辦後3.2公頃校地和校舍捐贈給台南市政府，轉型為傳統藝術中心，第一期工程整修教學大樓，總經費1億1380萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。