垃圾場變身西螺「武樹園區」吸3.6萬人次參訪 台中市議會驚艷取經

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局2023年在西螺鎮打造「西螺森活武樹園區」，成功將濁水溪河畔荒廢30年的垃圾堆積地，轉化為兼具生態、文化與低碳理念的空品淨化示範區，今台中市議會組團前來考察。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局2023年在西螺鎮打造「西螺森活武樹園區」，成功將濁水溪河畔荒廢30年的垃圾堆積地，轉化為兼具生態、文化與低碳理念的空品淨化示範區，今台中市議會組團前來考察。記者陳雅玲／攝影

雲林縣環保局2023年在西螺鎮打造「西螺森活武樹園區」，成功將濁水溪河畔荒廢30年的垃圾堆積地，轉化為兼具生態、文化與低碳理念的空品淨化示範區，迄今吸引逾3.6萬人次參訪，成功經驗受到跨縣市關注，今台中市議會組團前來考察，對雲林「生態優先、文化融入」的創新經營模式留下深刻印象。

台中市議會率領市府警察、環保、消防、衛生等單位共40餘人組團到西螺森活武樹園區考察，雲林縣府參議黃玉霜、環保局長張喬維與縣議員李明哲等人熱情接待，西螺七崁武術基金會董事長丁振源、董事林宜廷亦全程陪同導覽，並安排現場示範傳統七崁武術的套路與兵器，讓台中考察團體驗雲林濃厚的地方文化。

環保局指出，該地原為長期荒廢、雜草叢生且堆置家庭廢棄物的區域，縣府透過保留現有喬木、養護大片草地，並栽種誘蝶誘鳥植栽，成功打造多元生態棲地，並設置雨水花園，建築更選用廢棄物回收再製的「青新木」建材，展現資源永續利用的決心。

環保局長張喬維強調，園區設計核心「生態優先、文化融入、低碳循環」，並巧妙融入西螺七崁武術文化意象，設置林下練武空間與武術裝置藝術，提供優質綠地予民眾練武、舉辦活動，成為承載地方文化的重要舞台。日常維護工作則由西螺七崁武術基金會組成的環保志工隊無私投入。

台中市環保局長吳盛忠曾在環保署廢棄物管理處長任內協助雲林垃圾處理，他盛讚張喬維成功化解垃圾危機，並大力推動全縣廚餘再利用、製作有機肥的成果，環保局今贈送給台中考察團的伴手禮，正是以廚餘製成的「雲溉肥」，呼應循環利用的精神。

林宜廷向訪團介紹七崁武術發展，考察隊伍在現場見證七崁武術師傅吳水池、縣議員李明哲及基金會董事長丁振源展示的「雙刀」拳法，大感新鮮，團員們也親自體驗陣頭敲鑼打鼓，在熱鬧的武術氛圍中結束考察，盼將雲林的環保文化經驗帶回台中。

環保局長 考察 雲林

