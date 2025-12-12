快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

台南市政府推出ATG智慧稅務系統 強化抓漏打詐

中央社／ 台南12日電

詐騙猖獗，台南市政府今天宣布推出「ATG智慧稅務系統」，強化「抓漏」及「打詐」，有效確保市民權益。

南市府財政稅務局今天指出，「ATG智慧稅務系統」結合稅籍資料庫、地理資訊系統（GIS）及AI技術，透過AI主動清查比對稅籍資料及相關圖資，提升稅務清查效率，大幅減少人為錯漏，也能省下大量稽徵人力及時間，讓課稅服務更便捷精準。

財稅局說明，ATG系統是稅務數位化關鍵指標，透過GIS地理圖資技術與AI輔助分析，系統自動交叉核對稅籍資料、國土利用調查圖及建物區塊圖等多元資訊，提升清查效率與數據精準度，也有助於化解徵納雙方潛在歧見。

財稅局表示，以往財稅局每年投入大量人力耗費4萬2000個工時，清查6萬5000筆稅籍資料，未來採用ATG系統後，預估至少節省5000個工時，清查件數可超過10萬筆，提供迅速確實的智慧便民稅務服務。

工時 人力

延伸閱讀

簡舒培嗆雙城論壇勿變「龜孫子」蔣萬安反譏：留給議員自己用

詐團專攻臉書 被害女被騙「求助臉書」竟再遭假律師剝皮

苗博雅要蔣萬安上海拜訪小紅書 北市：中央打詐不力要市府出頭

議員喊赴陸要小紅書配合 蔣萬安：不支持雙城論壇，又要求反映

相關新聞

六都任職最久的消防局長李明峯閃辭 台南市府：市長勉以同意

台南市消防局長李明峯今上午傳出閃辭，消息震驚各界。李明峯自台南縣市合併後，擔任第一任消防局長至今，年資任職近15年，也是...

因家庭因素 台南市消防局長李明峯請辭獲准

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

垃圾場變身西螺「武樹園區」吸3.6萬人次參訪 台中市議會驚艷取經

雲林縣環保局2023年在西螺鎮打造「西螺森活武樹園區」，成功將濁水溪河畔荒廢30年的垃圾堆積地，轉化為兼具生態、文化與低...

影／台南AI稅務神兵登場！全國首創導入AI清查房屋土地稅籍

全國首創導入AI清查稅籍！南市結合Gemini、GIS與多元資料庫，打造的「AI 稅務團資整合系統（ATG）」今天亮相，...

退場學校無償捐市府「要花大錢整修」？南市文資處：具類文資價值

私立天仁工商停辦後3.2公頃校地和校舍捐贈給台南市政府，轉型為傳統藝術中心，第一期工程整修教學大樓，總經費1億1380萬...

台南啟動日韓粉召集令！鄭恩地、UNIS、宮﨑薰耶誕演唱會重磅卡司

台南市啟動韓粉召集令！「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會搖滾耶誕演唱會，今天搶先公布日韓雙彩蛋，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。