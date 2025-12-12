退場學校無償捐市府「要花大錢整修」？南市文資處：具類文資價值

私立天仁工商停辦後3.2公頃校地和校舍捐贈給台南市政府，轉型為傳統藝術中心，第一期工程整修教學大樓，總經費1億1380萬元，議員質疑退場學校市府還要花大錢整修，文資局說明，校舍有類文資價值，建築工藝水準很高，文化部才補助結構補強；除了傳藝中心，將設里活動中心、全民運動中心，成為保存及傳承藝術的文化基地。

天仁工商創校於1958年，2015年因少子化停招，2023年由教育部完成移撥程序，市府文化資產管理處自2021年啟動整體規畫設計，並在2024年正式展開第一期教學大樓整修，總經費1億1380萬元，其中市府自籌1億580萬元、文化部補助800萬元。

市議員蔡育輝認為，市府要買退場學校也要慎選，若建築物老舊還要花大筆公帑整修就要考量；文資處回應，天仁工商重要建物具「類文資價值」，建築工藝水準高，文化部因此補助結構補強，並強調校區再利用具文化政策必要性。

原教學大樓作為傳統技藝傳習場域，「聯禎館」提供里民活動空間，三連館改建為辦公室與閱覽室，綜合大樓則打造展演與典藏功能；汽車實習工廠（歷史建築「原學甲公學校校舍」）及籃球場規畫為文化部南區文資建材銀行，用於保存與再利用老建材，成為南台灣文資修復支援基地。

文資處指出，校內包含日治時期的原學甲公學校，創立於1906年，最初借用慈濟宮上課，1918年遷至現天仁工商校地，1940年再遷至現今學甲國小校址，為日治至戰後教育建築的重要史證。

營運方面，2024年已與台南藝術大學簽署MOU，將開設「文化資產修復專班」，結合文化部文資局傳匠資格審查制度，配合國家政策培育專業修復人才。