台南學校11月啟動廚餘減量 每天平均減少1.5噸

台南市轄學校「廚餘減量x在地食材」雙軌計畫11月啟動，設定每3個月廚餘減量8%目標；市府統計，11月每天廚餘平均減少約1.5公噸，降幅約18%，優於預期。

因應非洲豬瘟，台南市政府11月啟動市轄學校「廚餘減量x在地食材」雙軌計畫，調整午餐菜單，也設定每3個月廚餘減量8%目標，落實「把菜吃光光」目標。

南市府教育局今天指出，以各校10月底回報每天廚餘量8100公斤為基準，11月每天平均廚餘降至6570公斤，降幅18.8%；學生人均廚餘量從60公克降至48公克，同時反映菜色接受度明顯提升。

教育局表示，校園廚餘減量精準掌握供餐量，強化用餐教育及落實廚餘瀝水等多面向策略，督學也會督導檢視廚餘秤重紀錄、供餐流程與調節機制，協助學校分析前後數據，找出高廢棄率食材與改善方向。

教育局長鄭新輝說，廚餘減量非短期活動，而是食育教育、課程與供應制度的長期改善工程，教育局將持續透過輔導機制及跨校分享，協助學校深化成效，讓「珍食惜食」成為校園文化。