台南啟動日韓粉召集令！鄭恩地、UNIS、宮﨑薰耶誕演唱會重磅卡司

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
韓國八人女子音樂團體UNIS。圖／台南市政府提供
台南市啟動韓粉召集令！「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會搖滾耶誕演唱會，今天搶先公布日韓雙彩蛋，包括韓國藝人鄭恩地、韓國女子團體UNIS及日本ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰。市長黃偉哲賣關子請大家再等一等，下周一（15日）就會全部解鎖，還有哪些海外藝人、團體將現身台南跨年。

市府表示，鄭恩地是跨足唱歌、演戲，同時也是主持擔當，跨足電視劇「請回答1997」以其獨特魅力，勾起大眾對青春時期的美好記憶獲得大眾喜愛；另一組則是經由SBS選秀節目「Universe Ticket」成立的韓國期間限定八人女子音樂團體UNIS，全員青春無敵，將為粉絲帶來精采熱血的演出！除此之外，還有來自日本曾許願來台開唱ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰，也將加入台南搖滾耶誕演唱會的陣容。

來自韓國的超人氣女團UNIS透過影片訴說興奮心情，並且期待粉絲能告訴她們台南有哪些好吃、好玩的景點，當然最期待的就是要粉絲們別忘了，12月20日一起來台南市政府永華市政中心西側廣場參加「搖滾耶誕演唱會」，欣賞她們精心安排的演出，就怕韓粉錯過。

黃偉哲宣布另一知名韓星，則是笑起來有月牙眼的爽朗女孩鄭恩地，她始終以收放自如的感性美聲展現超齡詮釋歌曲，加上招牌飆高音，深深擄獲廣大歌迷的心，翻唱中文歌的自信，瞬間讓人耳朵都融化了。

從偶像女團Apink主唱出道的她，原想一心專注於音樂事業，沒想到演出「請回答1997」，因為作品而成為演技與歌唱兼備、備受喜愛的多棲藝人；她也陸續在「她的日與夜」劇擔任女主角，2019年她更開始挑戰主持電台節目，近年更十分用心經營YouTube頻道，分享日常生活中的大小事，也常翻唱其他藝人的歌曲，讓粉絲大飽耳福。

宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以一曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。

除了今天公布的韓星、韓團外，還有日前公布的日本新銳女子樂團Faulieu.，以及日本透明系女聲川西奈月，下周一更多卡司及韓星將完整解鎖。

