好萊塢女星走在紐約街頭被車撞！傷重不治 享年60歲

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

台南市消防局長李明峯閃辭 市府說原因黃偉哲已准辭即日生效

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消防局長李明峯（右）閃辭。圖／本報資料照片
台南市消防局長李明峯（右）閃辭。圖／本報資料照片

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

市府表示，李明峯任內致力於強化本市消防救災、緊急救護及防災整備工作，帶領團隊達成多項重要成果，提升市民安全與防救災能力。在李明峯的領導下，台南市消防隊員在全國性緊急救護技術選拔中表現優異，曾榮獲全國十大傑出救護技術員第一名之殊榮，展現消防隊專業救護實力。台南市亦累積成功急救心肺功能停止（OHCA）病患千餘件，讓多位病患康復出院，彰顯救護體系成效。

台南市消防人員與義消同仁多次獲頒內政部消防署「鳳凰獎」楷模及志工菁英等最高榮譽，肯定其在災害救援、生命搶救與防災工作上的卓越表現與無私奉獻。

市府表示，請辭案獲准即日生效，將依程序妥善辦理後續事宜，確保消防各項勤務正常運作，市民安全與服務品質不受影響。

台南 病患 緊急救護

李明峯自台南縣市合併後，擔任第一任消防局長至今，年資任職近15年，也是...

私立天仁工商停辦後3.2公頃校地和校舍捐贈給台南市政府，轉型為傳統藝術中心，第一期工程整修教學大樓，總經費1億1380萬...

台南市啟動韓粉召集令！「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會搖滾耶誕演唱會，今天搶先公布日韓雙彩蛋，包括...

雲林縣為布袋戲文化重鎮，縣府在虎尾農博公園推動興建「布袋戲傳習中心」，原訂2023年5月完工，因掌型鋼構頂棚設計調整、鋼...

康寧大學台南校區退場閒置成治安死角，南市府提出價購校區建物和租用土地等預算5千餘萬元，部分議員反對日後用途遭刪只保留科目...

