台南市消防局長李明峯閃辭 市府說原因黃偉哲已准辭即日生效
台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。
市府表示，李明峯任內致力於強化本市消防救災、緊急救護及防災整備工作，帶領團隊達成多項重要成果，提升市民安全與防救災能力。在李明峯的領導下，台南市消防隊員在全國性緊急救護技術選拔中表現優異，曾榮獲全國十大傑出救護技術員第一名之殊榮，展現消防隊專業救護實力。台南市亦累積成功急救心肺功能停止（OHCA）病患千餘件，讓多位病患康復出院，彰顯救護體系成效。
台南市消防人員與義消同仁多次獲頒內政部消防署「鳳凰獎」楷模及志工菁英等最高榮譽，肯定其在災害救援、生命搶救與防災工作上的卓越表現與無私奉獻。
市府表示，請辭案獲准即日生效，將依程序妥善辦理後續事宜，確保消防各項勤務正常運作，市民安全與服務品質不受影響。
