布袋戲傳習中心工程延宕一波三折 雲林縣府解約求償拚明年完工

雲林縣為布袋戲文化重鎮，縣府在虎尾農博公園推動興建「布袋戲傳習中心」，原訂2023年5月完工，因掌型鋼構頂棚設計調整、鋼價飆漲與缺工等因素工程延宕。縣府多次要求承包廠商改善未果，最終於今年7月終止契約，並將於本月中旬重新招標，力拚在明年底前完工；對於延宕造成的損失，縣府已委託律師依法求償。

傳習中心位於虎尾農博公園內，占地約17.7公頃，規畫包含演藝廳、展覽館、行政與典藏中心等設施。文化部原編列5億元經費，但因物價波動與多次流標，後經台塑企業捐助5億元，自籌經費提升至9.6億元，工程得以順利發包，2021年3月正式動工。未料疫情衝擊，加上結構設計與工料成本變動、缺工等因素，使得工程進度屢屢停滯。

近日有民眾散步經過工地時發現，傳習中心僅完成一半的鋼構外露，鷹架鏽蝕，未拆除的防護網上長出藤蔓類的植物，宛如荒置空間，引發議論。

縣府交通工務局長汪令堯指出，過去多次要求廠商提出趕工計畫，雖屢獲保證，實際施工進度仍未見起色。縣府於7月23日終止契約，並委請台灣省土木技師公會進行現況鑑定、公開徵求意見，同步研擬重新招標文件，預計12月中旬重新上網招標。工地自7月起已由保全公司進行維護管理。