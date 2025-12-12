快訊

好萊塢女星走在紐約街頭被車撞！傷重不治 享年60歲

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

布袋戲傳習中心工程延宕一波三折 雲林縣府解約求償拚明年完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府在虎尾農博公園推動興建「布袋戲傳習中心」，原訂2023年5月完工，因掌型鋼構頂棚設計調整、鋼價飆漲與缺工等因素工程延宕。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府在虎尾農博公園推動興建「布袋戲傳習中心」，原訂2023年5月完工，因掌型鋼構頂棚設計調整、鋼價飆漲與缺工等因素工程延宕。記者陳雅玲／攝影

雲林縣為布袋戲文化重鎮，縣府在虎尾農博公園推動興建「布袋戲傳習中心」，原訂2023年5月完工，因掌型鋼構頂棚設計調整、鋼價飆漲與缺工等因素工程延宕。縣府多次要求承包廠商改善未果，最終於今年7月終止契約，並將於本月中旬重新招標，力拚在明年底前完工；對於延宕造成的損失，縣府已委託律師依法求償。

傳習中心位於虎尾農博公園內，占地約17.7公頃，規畫包含演藝廳、展覽館、行政與典藏中心等設施。文化部原編列5億元經費，但因物價波動與多次流標，後經台塑企業捐助5億元，自籌經費提升至9.6億元，工程得以順利發包，2021年3月正式動工。未料疫情衝擊，加上結構設計與工料成本變動、缺工等因素，使得工程進度屢屢停滯。

近日有民眾散步經過工地時發現，傳習中心僅完成一半的鋼構外露，鷹架鏽蝕，未拆除的防護網上長出藤蔓類的植物，宛如荒置空間，引發議論。

縣府交通工務局長汪令堯指出，過去多次要求廠商提出趕工計畫，雖屢獲保證，實際施工進度仍未見起色。縣府於7月23日終止契約，並委請台灣省土木技師公會進行現況鑑定、公開徵求意見，同步研擬重新招標文件，預計12月中旬重新上網招標。工地自7月起已由保全公司進行維護管理。

汪令堯說，目前工程僅完成約35%，結構安全無虞，累計已撥付約2.8億元。縣府經評估後將維持原設計，並因應市場行情調整預算，預估後續工程費用將逾10億元。若能順利於本月完成招標、明年初復工，仍有機會在明年底完工，讓明年偶戲節於傳習中心舉行。他強調，原承攬廠商的延宕責任與所致損失，縣府已委託律師依法追償。

雲林縣府在虎尾農博公園推動興建「布袋戲傳習中心」，原訂2023年5月完工，因掌型鋼構頂棚設計調整、鋼價飆漲與缺工等因素工程延宕，圖為模擬示意圖／雲林縣政府提供
雲林縣府在虎尾農博公園推動興建「布袋戲傳習中心」，原訂2023年5月完工，因掌型鋼構頂棚設計調整、鋼價飆漲與缺工等因素工程延宕，圖為模擬示意圖／雲林縣政府提供

設計 布袋戲

延伸閱讀

雲林跨年11組藝人上陣 壓軸演出「神秘韓團」今揭密

台中市政路延伸二期工程進度落後 市府三度催工無果撤換廠商

洋基奪200億元大單

倉儲大火奪9命！台中勞檢處認「全聯非雇主」沒刑責 檢方不採信仍起訴

相關新聞

六都任職最久的消防局長李明峯閃辭 台南市府：市長勉以同意

台南市消防局長李明峯今上午傳出閃辭，消息震驚各界。李明峯自台南縣市合併後，擔任第一任消防局長至今，年資任職近15年，也是...

退場學校無償捐市府「要花大錢整修」？南市文資處：具類文資價值

私立天仁工商停辦後3.2公頃校地和校舍捐贈給台南市政府，轉型為傳統藝術中心，第一期工程整修教學大樓，總經費1億1380萬...

台南啟動日韓粉召集令！鄭恩地、UNIS、宮﨑薰耶誕演唱會重磅卡司

台南市啟動韓粉召集令！「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會搖滾耶誕演唱會，今天搶先公布日韓雙彩蛋，包括...

台南市消防局長李明峯閃辭 市府說原因黃偉哲已准辭即日生效

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，已向市長黃偉哲提出請辭。市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。

布袋戲傳習中心工程延宕一波三折 雲林縣府解約求償拚明年完工

雲林縣為布袋戲文化重鎮，縣府在虎尾農博公園推動興建「布袋戲傳習中心」，原訂2023年5月完工，因掌型鋼構頂棚設計調整、鋼...

南市府要買康寧大學台南校區預算被刪 議員「1條件」同意覆議

康寧大學台南校區退場閒置成治安死角，南市府提出價購校區建物和租用土地等預算5千餘萬元，部分議員反對日後用途遭刪只保留科目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。