南市府要買康寧大學台南校區預算被刪 議員「1條件」同意覆議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
康寧大學台南校區退場閒置成治安死角，台南市政府將買下規畫為「安南智慧森活園區」。圖／台南市經發局提供
康寧大學台南校區退場閒置成治安死角，台南市政府將買下規畫為「安南智慧森活園區」。圖／台南市經發局提供

康寧大學台南校區退場閒置成治安死角，南市府提出價購校區建物和租用土地等預算5千餘萬元，部分議員反對日後用途遭刪只保留科目及3千元，引起在地議員與反對議員紛擾，議會財經委員會安排會勘，反對議員要求市府清楚說明校地規畫，同意讓預算案覆議在此次臨時會通過。

因應安南區發展快速，市府今年編列逾5300萬元價購康寧大學台南校區建物、租地與維護管理，但遭議會刪除僅留科目與象徵性1000元，因議員間意見分歧，議會財經委員會日前安排會勘，市府也提出「安南智慧森活園區」規畫尋求支持。

財委會召集人蔡育輝表示，市府編列價購康寧大學校區建物3000萬、土地租金1310萬2千元及維護管理費996萬元，市府在審查預算時未能清楚說明，當時尚未與康寧大學及台糖分別訂定價購建物及租用土地契約，造成議員的誤會，導致刪除上述預算各僅請保留預算1000元。

另市府在11月審查時稱將遷入區公所、市刑大或作為社會住宅，但到12月會勘時，經發局又改為科技研發中心、創新育成中心等，前後說法不一致，要求市府在提出覆議案時必須統一版本、明確說明未來用途與執行計畫，包括變更設計所需經費。

市府提出「安南智慧森活園區」規畫，康寧校區位於南科、台南科技工業區之間，是連結兩大科技聚落的黃金節點，可承接南科精密儀器、IC設計外溢需求，並支援台科工區傳統產業升級，將發展成「南科、台科工區」間的創新節點及人才培育基地。

經發局說，園區將提供AI、智慧製造、綠能技術等新創團隊研發空間，校舍改為「安南育成基地」，原圖書館將改為AI人文圖書館，引進智慧借閱，宿舍與綠地也將活化為運動設施、社區共享綠帶與親子活動空間。

