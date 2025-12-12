聽新聞
0:00 / 0:00
寵物主人帶毛小孩休閒好去處+1 嘉市西區寵物公園今試營運
嘉義市政府宣布，位在北香湖公園內的第2座、西區第一座專屬寵物公園，今天試營運。為提升市民參與度展現嘉市推動友善城市成果，同步搭配「320+1城市博覽會」活動，邀請市民攜帶毛小孩體驗全新的休憩環境。
市府表示，西區寵物公園以「人寵共享」與「安全友善」為設計核心，園區內規畫大型犬及小型犬獨立活動區，配置安全圍籬、寵物遊戲設施、草地奔跑區及休憩座椅等完善設施，讓毛孩能盡情活動，主人也能安心享受戶外時光。
繼東區寵物公園，西區寵物公園象徵嘉市推動寵物友善政策上再進一步，回應市民對公共空間多元化與動物福利的期待。本次配合「320+1市博會」活動，希望透過多元城市行銷及互動體驗，讓民眾了解市府在生活品質與公共服務上的努力。
市府歡迎市民試營運期間攜帶毛小孩共襄盛舉，提醒入園須遵守園區規範與禮儀，一同維護環境整潔與安全。市府將持續蒐集民眾意見，適時調整並優化設施，致力打造更完善的寵物友善城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言