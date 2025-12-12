寵物主人帶毛小孩休閒好去處+1 嘉市西區寵物公園今試營運　

嘉義市政府宣布，位在北香湖公園內的第2座、西區第一座專屬寵物公園，今天試營運。為提升市民參與度展現嘉市推動友善城市成果，同步搭配「320+1城市博覽會」活動，邀請市民攜帶毛小孩體驗全新的休憩環境。

市府表示，西區寵物公園以「人寵共享」與「安全友善」為設計核心，園區內規畫大型犬及小型犬獨立活動區，配置安全圍籬、寵物遊戲設施、草地奔跑區及休憩座椅等完善設施，讓毛孩能盡情活動，主人也能安心享受戶外時光。

繼東區寵物公園，西區寵物公園象徵嘉市推動寵物友善政策上再進一步，回應市民對公共空間多元化與動物福利的期待。本次配合「320+1市博會」活動，希望透過多元城市行銷及互動體驗，讓民眾了解市府在生活品質與公共服務上的努力。