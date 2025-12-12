影／國際知名荷蘭建築事務所打造嘉市博館亮相 百年木都濃縮一館
嘉義建城321年迎來城市博覽會重量級國際合作，市府攜手荷蘭知名建築與都市設計事務所MVRDV，在市府北棟預定地打造期間限定木構展館「Wooden Wonders嘉市博願景館，上午舉行開幕茶會，荷蘭在台辦事處代表Bas Pulles特別到場，為城市博覽會揭開國際交流序幕。市長黃敏惠以量身訂製、藍黑白配色市博限定鞋款亮相，格外吸睛。荷蘭代表與建築團隊昨晚親身感受地震，對台灣留下深刻記憶，更讓這次跨國合作別具意義。
黃敏惠表示，市府團隊去年前往荷蘭拜訪MVRDV，希望以全球視野回應「木都」歷史。嘉義現存超過6千棟木構建築，市府以「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等長年推動修復，讓木屋以咖啡館、藝文場域、創業基地等形式重新融入生活，逐步形塑嘉義獨有「人文森林」城市樣貌。Wooden Wonders 不只是展館，而是讓嘉義的過去、現在與未來被看見、被共同書寫的公共平台，引導市民重新思考木材、建築與城市生活的關係。
Wooden Wonders 採全木構工法，以自然光影、木材紋理與開放動線打造永續建築模型。展館由 MVRDV 創始合夥人 Jacob van Rijs 率隊設計，以嘉義現存木屋為研究基礎，從街角斜切量體、強調屋頂線條的立面語彙中抽取共通元素，結合嘉義文學館（東門町1923）、台灣花磚博物館、芝野醫院等木構建築風格，將百年木文化濃縮進一座展館。
嘉義日治時期仰賴阿里山豐沛林木資源發展木材產業，奠定城市建築美學。展館設置三座面向城市的開放入口，內裝以粉彩色調呼應老屋原貌，營造溫暖、親和的「城市客廳」，邀請市民與木共生。同步登場的「嘉義森聲生」展覽以「森、聲、生」三大主題，沿庭院串連五大展區。「森林漫遊」以五感體驗與數位動畫帶觀眾理解木文化脈絡；「百工百業」呈現嘉義匠人精神；「木生未來」運用 AR 與裝置藝術，展望木構建築與城市共生的可能。內容橫跨 13 國案例，從傳統到創新，呈現木構技術在全球的演進。
文化局長謝育哲表示，展覽希望讓民眾以更直覺、沈浸式的方式了解嘉義木文化，並將視野放向全球。展期今起至28日，每晚有「WoodenWonders夜間光雕秀」，以「木、構、業、村、樂」呈現木都多元風貌。主展廳將作為嘉義周年活動重要聚會場域，舉辦系列講座與活動。更多資訊可至320+1嘉義市城市博覽會官網查詢。
