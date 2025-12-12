雲林跨年11組藝人上陣 壓軸演出「神秘韓團」今揭密

雲林縣睽違12年再度舉辦跨年晚會，日前已陸續公布表演卡司，但壓軸演出的神秘韓團卻是保密到家，在網路社群引起討論，縣長張麗善今公布將由人氣韓團「Highlight」壓軸演出。今年跨年晚會將在縣立田徑場舉辦，預估可容納逾2萬人，當天中午起即有市集等活動登場，採免門票入場，並將施放360秒煙火。

雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，由歌手舞思愛現場演唱，為跨年晚會暖身。張麗善宣布跨年晚會將由人氣韓團「Highlight」壓軸演出，並播放「Highlight」事先錄製給雲林粉絲的影片，相約一起在雲林迎接新年。

文化觀光處長陳璧君表示，韓國男團「Highlight」現任成員有尹斗俊、梁耀燮、李起光及孫東雲，跨年當晚將會全員到齊，這也是該團今年跨年獨家在雲林演出。

今年雲林跨年晚會演出陣容有人氣男神女神、金曲組合、韓團輪番上陣，演出名單包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組以及「Highlight」等11組藝人。

陳璧君表示，今年跨年晚會在縣立田徑場舉辦，免門票入場即可享受國際級視聽盛宴，場內預估可容納逾2萬人，除有獨家韓流巨星壓軸倒數，更搭配360秒半環場弧形煙火秀，陪同民眾迎接新年，活動全程將於晚間6時起透過雲林縣府臉書、YouTube與八大電視YouTube平台直播，晚間8時起有電視轉播。