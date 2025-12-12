快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林跨年11組藝人上陣 壓軸演出「神秘韓團」今揭密

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，公布跨年晚會將由人氣韓團「HIGHLIGHT」壓軸演出。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，公布跨年晚會將由人氣韓團「HIGHLIGHT」壓軸演出。記者陳雅玲／攝影

雲林縣睽違12年再度舉辦跨年晚會，日前已陸續公布表演卡司，但壓軸演出的神秘韓團卻是保密到家，在網路社群引起討論，縣長張麗善今公布將由人氣韓團「Highlight」壓軸演出。今年跨年晚會將在縣立田徑場舉辦，預估可容納逾2萬人，當天中午起即有市集等活動登場，採免門票入場，並將施放360秒煙火。

雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，由歌手舞思愛現場演唱，為跨年晚會暖身。張麗善宣布跨年晚會將由人氣韓團「Highlight」壓軸演出，並播放「Highlight」事先錄製給雲林粉絲的影片，相約一起在雲林迎接新年。

文化觀光處長陳璧君表示，韓國男團「Highlight」現任成員有尹斗俊、梁耀燮、李起光及孫東雲，跨年當晚將會全員到齊，這也是該團今年跨年獨家在雲林演出。

今年雲林跨年晚會演出陣容有人氣男神女神、金曲組合、韓團輪番上陣，演出名單包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組以及「Highlight」等11組藝人。

陳璧君表示，今年跨年晚會在縣立田徑場舉辦，免門票入場即可享受國際級視聽盛宴，場內預估可容納逾2萬人，除有獨家韓流巨星壓軸倒數，更搭配360秒半環場弧形煙火秀，陪同民眾迎接新年，活動全程將於晚間6時起透過雲林縣府臉書、YouTube與八大電視YouTube平台直播，晚間8時起有電視轉播。

當天中午起超過140攤精選市集搶先營運，讓排隊粉絲不無聊也能吃飽遍雲林美食，下午4時後開放場內進場，屆時將實施交通管制，管制路段沿線禁止路邊停車。 張麗善表示，雲林睽違12年再度舉辦大型跨年晚會，除有強大卡司，更要讓全國民眾認識雲林。

雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，由歌手舞思愛現場演唱，為跨年晚會暖身。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，由歌手舞思愛現場演唱，為跨年晚會暖身。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，縣長張麗善（左）宣布跨年晚會將由人氣韓團「HIGHLIGHT」壓軸演出。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，縣長張麗善（左）宣布跨年晚會將由人氣韓團「HIGHLIGHT」壓軸演出。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，縣長張麗善（右六）宣布跨年晚會將由人氣韓團「HIGHLIGHT」壓軸演出。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今舉辦跨年晚會宣傳記者會，縣長張麗善（右六）宣布跨年晚會將由人氣韓團「HIGHLIGHT」壓軸演出。記者陳雅玲／攝影

跨年晚會 雲林 張麗善

延伸閱讀

詐團專攻臉書 被害女被騙「求助臉書」竟再遭假律師剝皮

六接動土倒數…興達電廠爆炸陰影未散 縣府緊盯工安

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

2027全面禁廚餘養豬 張麗善：「總算見曙光」提醒中央做這事

相關新聞

寵物主人帶毛小孩休閒好去處+1 嘉市西區寵物公園今試營運　

嘉義市政府宣布，位在北香湖公園內的第2座、西區第一座專屬寵物公園，今天試營運。為提升市民參與度展現嘉市推動友善城市成果，...

雲林跨年11組藝人上陣 壓軸演出「神秘韓團」今揭密

雲林縣睽違12年再度舉辦跨年晚會，日前已陸續公布表演卡司，但壓軸演出的神秘韓團卻是保密到家，在網路社群引起討論，縣長張麗...

影／國際知名荷蘭建築事務所打造嘉市博館亮相 百年木都濃縮一館

嘉義建城321年迎來城市博覽會重量級國際合作，市府攜手荷蘭知名建築與都市設計事務所MVRDV，在市府北棟預定地打造期間限...

「奈良美智」嘉義開展首日湧人潮 高人氣12月場全都額滿

日本藝術家奈良美智在台10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第5站到嘉義縣新港文化館25號倉庫展出，展期自今天起至明年...

歲末嘉義縣市5大盛事迎來觀光人潮商機 假日旅宿訂房率8成

嘉義縣市歲末熱力四射！嘉義縣市共5項大型活動今起齊發，從嘉義市城市博覽會、國際管樂節到跨年晚會；嘉縣高山茶都及重量級藝術...

日本「翡翠騎士」嘉市國際管樂節登台 門票秒殺...向隅者把握快閃表演

享譽國際的日本最強高中吹奏樂團—東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，下周日21日下午在嘉市國際管樂節文化局音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。