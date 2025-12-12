快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

「奈良美智」嘉義開展首日湧人潮 高人氣12月場全都額滿

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
奈良美智嘉義開展首日湧現人潮，首度展出重新詮釋的大型畫作 「凋謝的花（2020版）」。記者黃于凡／攝影
奈良美智嘉義開展首日湧現人潮，首度展出重新詮釋的大型畫作 「凋謝的花（2020版）」。記者黃于凡／攝影

日本藝術家奈良美智在台10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第5站到嘉義縣新港文化館25號倉庫展出，展期自今天起至明年5月17日，重新詮釋的經典畫作「凋謝的花」首度曝光，也展出繪畫、素描、攝影等作品，線上訂票不到半小時就被搶光，人氣十足。

文總秘書長李厚慶說，奈良美智以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的145.5×145.5公分大型畫作「凋謝的花（2020版）」，首次在台灣展出就獻給嘉義縣，奈良美智親自在新港25號倉庫布展，結合木造建築、斑駁紅磚及鑄鐵小鐵窗，每次展出都是獨一無二的。

奈良美智展覽高人氣，開放線上免費預約，12月假日場不到5分鐘就額滿，平日場也在半小時內就被搶光，每月15日中午12時開放下個月預約；展場附近另設周邊商品銷售點，第5場首度開賣襪子，還有T恤、毛巾、玻璃杯、茄芷袋等周邊商品，吸引人潮湧入新港街區。

縣長翁章梁說，奈良美智生肖屬豬，特別贈送交趾陶藝術品，祝福他生日快樂，跟著濛濛潮濕的一天去旅行回嘉展出72件作品，他的妻子劉莉英平時住在台北，因為奈良美智開展，所以老婆昨天就回來了，讓他非常感動。台日關係密切，透過藝術交流可強化台日情誼。

奈良美智嘉義開展首日湧現人潮，縣長翁章梁今天攜手夫人劉莉英看展。記者黃于凡／攝影
奈良美智嘉義開展首日湧現人潮，縣長翁章梁今天攜手夫人劉莉英看展。記者黃于凡／攝影
奈良美智（右二）今天起在新港文化館25號倉庫開展，縣長翁章梁（左二）贈送生肖豬交趾陶藝術品。記者黃于凡／攝影
奈良美智（右二）今天起在新港文化館25號倉庫開展，縣長翁章梁（左二）贈送生肖豬交趾陶藝術品。記者黃于凡／攝影
奈良美智嘉義開展首日湧現人潮，首度展出重新詮釋的大型畫作 「凋謝的花（2020版）」。記者黃于凡／攝影
奈良美智嘉義開展首日湧現人潮，首度展出重新詮釋的大型畫作 「凋謝的花（2020版）」。記者黃于凡／攝影

奈良美智 台日關係 嘉義

延伸閱讀

影／高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

日本「翡翠騎士」嘉市國際管樂節登台 門票秒殺...向隅者把握快閃表演

民歌風潮嘉義升溫 施孝榮等民歌手周日高山茶都嘉義開唱

嘉市城市博覽會下午開幕...中部7縣市長齊聚 嘉義大舞台連嗨3周

相關新聞

寵物主人帶毛小孩休閒好去處+1 嘉市西區寵物公園今試營運　

嘉義市政府宣布，位在北香湖公園內的第2座、西區第一座專屬寵物公園，今天試營運。為提升市民參與度展現嘉市推動友善城市成果，...

雲林跨年11組藝人上陣 壓軸演出「神秘韓團」今揭密

雲林縣睽違12年再度舉辦跨年晚會，日前已陸續公布表演卡司，但壓軸演出的神秘韓團卻是保密到家，在網路社群引起討論，縣長張麗...

影／國際知名荷蘭建築事務所打造嘉市博館亮相 百年木都濃縮一館

嘉義建城321年迎來城市博覽會重量級國際合作，市府攜手荷蘭知名建築與都市設計事務所MVRDV，在市府北棟預定地打造期間限...

「奈良美智」嘉義開展首日湧人潮 高人氣12月場全都額滿

日本藝術家奈良美智在台10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第5站到嘉義縣新港文化館25號倉庫展出，展期自今天起至明年...

歲末嘉義縣市5大盛事迎來觀光人潮商機 假日旅宿訂房率8成

嘉義縣市歲末熱力四射！嘉義縣市共5項大型活動今起齊發，從嘉義市城市博覽會、國際管樂節到跨年晚會；嘉縣高山茶都及重量級藝術...

日本「翡翠騎士」嘉市國際管樂節登台 門票秒殺...向隅者把握快閃表演

享譽國際的日本最強高中吹奏樂團—東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，下周日21日下午在嘉市國際管樂節文化局音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。