「奈良美智」嘉義開展首日湧人潮 高人氣12月場全都額滿

日本藝術家奈良美智在台10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第5站到嘉義縣新港文化館25號倉庫展出，展期自今天起至明年5月17日，重新詮釋的經典畫作「凋謝的花」首度曝光，也展出繪畫、素描、攝影等作品，線上訂票不到半小時就被搶光，人氣十足。

文總秘書長李厚慶說，奈良美智以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的145.5×145.5公分大型畫作「凋謝的花（2020版）」，首次在台灣展出就獻給嘉義縣，奈良美智親自在新港25號倉庫布展，結合木造建築、斑駁紅磚及鑄鐵小鐵窗，每次展出都是獨一無二的。

奈良美智展覽高人氣，開放線上免費預約，12月假日場不到5分鐘就額滿，平日場也在半小時內就被搶光，每月15日中午12時開放下個月預約；展場附近另設周邊商品銷售點，第5場首度開賣襪子，還有T恤、毛巾、玻璃杯、茄芷袋等周邊商品，吸引人潮湧入新港街區。