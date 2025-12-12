聽新聞
0:00 / 0:00
「奈良美智」嘉義開展首日湧人潮 高人氣12月場全都額滿
日本藝術家奈良美智在台10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第5站到嘉義縣新港文化館25號倉庫展出，展期自今天起至明年5月17日，重新詮釋的經典畫作「凋謝的花」首度曝光，也展出繪畫、素描、攝影等作品，線上訂票不到半小時就被搶光，人氣十足。
文總秘書長李厚慶說，奈良美智以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的145.5×145.5公分大型畫作「凋謝的花（2020版）」，首次在台灣展出就獻給嘉義縣，奈良美智親自在新港25號倉庫布展，結合木造建築、斑駁紅磚及鑄鐵小鐵窗，每次展出都是獨一無二的。
奈良美智展覽高人氣，開放線上免費預約，12月假日場不到5分鐘就額滿，平日場也在半小時內就被搶光，每月15日中午12時開放下個月預約；展場附近另設周邊商品銷售點，第5場首度開賣襪子，還有T恤、毛巾、玻璃杯、茄芷袋等周邊商品，吸引人潮湧入新港街區。
縣長翁章梁說，奈良美智生肖屬豬，特別贈送交趾陶藝術品，祝福他生日快樂，跟著濛濛潮濕的一天去旅行回嘉展出72件作品，他的妻子劉莉英平時住在台北，因為奈良美智開展，所以老婆昨天就回來了，讓他非常感動。台日關係密切，透過藝術交流可強化台日情誼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言