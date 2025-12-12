歲末嘉義縣市5大盛事迎來觀光人潮商機 假日旅宿訂房率8成

嘉義縣市歲末熱力四射！嘉義縣市共5項大型活動今起齊發，從嘉義市城市博覽會、國際管樂節到跨年晚會；嘉縣高山茶都及重量級藝術家奈良美智展，端出最強年底陣容，成功點亮區域觀光。受活動帶動，嘉縣市主要飯店假日訂房率8成，餐飲、伴手禮業也紛紛備戰迎客。

首先登場為慶祝嘉義建城321周年的城市博覽會，下午開展，展期一路到28日，連續3周末在嘉義大舞台，安排多場演唱會輪番上陣。開幕晚間即以「嘉義進行曲」大秀打頭陣，邀來鐵獅玉玲瓏、王彩樺等重量級卡司；週六盧廣仲等接棒演出，周日晚間6點半台語經典之夜，曾心梅、羅時豐、曹雅雯、蕭煌奇、李炳輝同台開唱，勢必掀起嘉市熱潮音浪。

不僅如此，19日起至明年1月1日，第33屆國際管樂節將以國際級陣容表演，共16組海外團隊跨海獻藝，從繽紛彩街嘉年華到室內外音樂會，市民不用出國就能沉浸世界級樂音。以市府北棟大樓預定地為舞台的跨年晚會，也將以大卡司節目陪大家迎向2026。

嘉義縣同樣火力全開。2025高山茶都嘉義已在中埔鄉穀倉農創園區熱鬧展開至21日，沉浸式茶展館、茶食快閃「茶之味」成為2大亮點。週末安排多元節目，周日上午民歌手施孝榮、于台煙、王瑞瑜演唱。另一指標藝術活動同步點亮，日本知名藝術家奈良美智在新港鄉文化館25號倉庫，推出「跟著朦朧潮詩的一天回家」，今日起展出至明年5月17日。展覽採每月開放預約制度。