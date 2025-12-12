民歌風潮嘉義升溫 施孝榮等民歌手周日高山茶都嘉義開唱

今年民歌50在台北大巨蛋寫下滿場紀錄，4、5年級生青春旋律再次迴盪，再掀民歌熱潮。這股懷舊風也吹到嘉義，嘉義縣文化觀光局11月底在朴子市水道頭文創聚落，舉辦「水啦！文化音樂節」民歌演唱，由葉佳修、殷正洋、周子寒、陳偉民演唱，吸引上千名觀眾，聲浪震動文創園區，讓民眾回味青春歲月。

民歌魅力餘韻未散，嘉縣文化觀光局度加碼，後天周日上午11時在中埔鄉穀倉農創園區「2025高山茶都嘉義」活動演唱，邀請知名民歌手施孝榮、于台煙、王瑞瑜演唱，由陳偉民主持，第2場民歌盛會消息，再度引爆歌迷粉絲期待，民歌迷直呼，「嘉義今年太幸福了！」

今年「高山茶都嘉義」活動，日前由縣長翁章梁與活動代言人、前主播張齡予揭幕，開箱沉浸式展館「山之境」與茶食快閃「茶之味」2大亮點。活動主軸「一杯茶，走進一座山」，引領遊客走入產地及深入茶區，喝得到嘉義高山茶，也能「看見、感受、走得進」茶的原鄉。