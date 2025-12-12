快訊

日本「翡翠騎士」嘉市國際管樂節登台 門票秒殺...向隅者把握快閃表演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
享譽國際的日本最強高中吹奏樂團—東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，下周日21日下午在嘉市國際管樂節文化局音樂廳登台。圖／取自中華文化總會臉書
享譽國際的日本最強高中吹奏樂團—東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，下周日21日下午在嘉市國際管樂節文化局音樂廳登台，門票秒殺全數完售，當晚6時在市博覽會主題館、市府北棟大樓預定地快閃演出。

「翡翠騎士」整齊畫一的隊形、爆發力十足音響能量，一出場總讓全場熱血沸騰。這場被樂迷視為年度必看演出的嘉市室內公演門票早已在啟售瞬間秒殺，人氣魅力可見一斑。

「翡翠騎士」近日勇奪第53屆JMBA全國行進樂隊大賽金賞，連續第3年站上最高榮譽的巔峰。這項日本行進樂壇殿堂級賽事，不僅展演樂隊技巧，更融合旗隊、模型槍、刀等視覺元素，是創意與紀律交織的高難度舞台，再次讓農大二高的「金字招牌」名聲響徹全國。

嘉市「管樂之都」長期推動國際音樂文化交流，今年配合建城321年城市博覽會，與中華文化總會攜手邀請「翡翠騎士」訪台，象徵台日深厚情誼，展現嘉義邁向國際舞台的文化自信。「世界看見嘉義、嘉義聽見世界」，正藉著這些國際團隊的加入逐步實現。

文化局長謝育哲指出，「翡翠騎士」以自律、熱情、極致默契聞名，全團超過170名團員，每次出場都是視覺與聽覺的雙重震撼。這次能在嘉義與樂迷相見，不只是國際管樂節的亮點，更是台日青年以音樂共鳴的重要時刻。

「翡翠騎士」長年橫掃日本各大吹奏與行進樂賽事，包含群馬縣管樂合奏比賽52座金賞、連續32年進入全日本行進管樂比賽，並在全國大賽連續11年入選並屢奪金賞。2023年更首次登上我國國慶典禮舞台，以磅礡氣勢驚豔全場，本次再度以「2025台灣遠征」之姿來到嘉義，帶來最具日本精神的青春樂章。

邁入第33屆的嘉市國際管樂節」，19日起至明年1月1日登場，邀集來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等超過16組國際團隊輪番演出，從踩街嘉年華到室內外音樂會，讓民眾在嘉義就能感受世界級音樂魅力。活動資訊可追蹤嘉市國際管樂節粉專。

東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，下周日21日下午在嘉市國際管樂節文化局音樂廳登台，晚間6時在市博覽會主題館、市府北棟大樓預定地快閃演出。圖／取自中華文化總會臉書
嘉義 日本 翡翠騎士

