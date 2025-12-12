嘉市城市博覽會下午開幕...中部7縣市長齊聚 嘉義大舞台連嗨3周

嘉義市建城321年，「320+1嘉義市城市博覽會」下午將在市府北棟大樓預定地廣場盛大啟動。市長黃敏惠將與中部區域7縣市長、貴賓出席，以8座經典木造建築模型象徵城市靈魂，宣告這場為期3周城市盛典展開。因應活動，市府前中山路段下午2時30分至晚間10時封閉，警方同步實施交通管制。

中台灣區域治理平台會議下午在市府9樓禮堂登場，黃敏惠邀集台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及彰化縣副縣長周傑齊，回顧平台推動歷程，以「區域合作感恩共好」展現城市共享願景。

下午4時，木構永續願景館」舉行開幕儀式，黃敏惠與中部縣市長手持象徵嘉市城市文化木構建築模型，包括花磚博物館、餐館、醫院、咖啡廳及嘉義文學館等，依序置放啟動台，寓意從生活記憶到文化保存延續。透過木都美學的呈現，展現嘉義推動老屋活化與木都計畫的成果。「永續願景館Wooden Wonders嘉義森聲生」由專業策展團隊打造，以木材文化連結國際視野與永續議題，帶領民眾理解嘉義如何以木產業與文化底蘊對話世界。

晚間7時登場的開幕表演由在地團隊「凡徒藝術」擔綱，以「搬回家」、「佮伊做陣行」、「全家一起飛」三段主題曲串起布袋戲影像、現代街舞與武術，舞者以白樺木象徵家的記憶，展現嘉義「傳統與未來交會」的城市精神。受年輕族群期待的「嘉義大舞台」今晚同步啟動，連續3周以表演藝術、流行音樂、管樂節、舞台劇與跨界派對輪番上陣。首日卡司包含躍演劇團、小事製作、美秀集團、舒米恩、王彩樺與鐵獅玉玲瓏等，陪觀眾搭上嘉義的「時間列車」。活動期間除展覽外，也結合在地商家推出限定商品與優惠。