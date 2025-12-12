興達爆炸案為鑑！雲林六接19日動土 地方要求強化防災

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣台塑六輕麥寮汽電廠將由燃煤電廠轉型天然氣電廠，液化天然氣接收站及南碼頭開發區工程本月19日動土，縣長張麗善（前右）昨表示，將嚴格把關安全。記者陳雅玲／攝影

雲林縣台塑六輕麥寮汽電廠將從燃煤電廠轉型天然氣電廠，液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）及南碼頭開發區工程19日動土，縣府鑑於興達火力發電廠先前天然氣外洩爆炸，昨開安全管理規畫會議，縣長張麗善也要求台塑強化防災。

麥寮汽電公司說明，接收站的LNG儲槽與鄰近醫院、學校、村落等敏感地點距離逾3公里，且考量台灣地震頻繁，儲槽安全設計參考日本，採用安全性高、耐震、防洩漏的地上型雙圓拱頂全容式儲槽，槽間設置保冷夾層，並設洩漏偵測器，另外，接收站到發電機組建置5公里輸氣管線，採明管設計，並設有緊急遮斷閥。

麥寮燃煤電廠3組燃煤機組有2組已停止運轉，最後1組在今年底停運，配合政府能源政策，廠方投資500多億元轉型為天然氣發電，新設2部各120萬瓩燃氣機組，並開發液化天然氣接收站，第1期興建2座16萬公秉儲槽及氣化設施，另還有南碼頭開發工程，含可容納液化天然氣容量26萬公秉等級船舶的LNG卸收碼頭，及以管線送至接收站的液化天然氣儲槽。

其中接收站、儲槽及碼頭工程本月19日動土，燃氣機組預訂明年3月開工，預計2029年底前接受台電供電調度。

多名縣議員在會議中持續關心安全問題，要求台塑以最壞結果來謹慎評估相關風險，必須嚴謹且公開透明；能源署建議台塑可增設紅外線顯像儀；張麗善則要求廠區強化整體防災與救災量能，管線管理及監測導入科技化，另外，現行回饋金縣府僅分配到9.6%，希望提高到30%。

