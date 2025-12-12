新化人憶追星！兒時見證「歐威旋風」 他成紀念館元老級志工

歐威影像紀念館15年前於台南新化區成立，名氣略低於楊逵紀念館，不過館藏涵蓋海報、劇照、劇本、道具與手稿，完整呈現兩屆金馬影帝歐威從「故鄉劫」到「秋決」的演藝軌跡，但1名館內志工說，兩個館缺乏宣傳、地標性不足，希望加強行銷。

近來歐威館傳出要改成「地方館」，引起文史工作者抗議，公所說是誤會，不會更動；新化區長李義隆說，文化局已規畫兩個館除了常設展外，未來會有更多策展及活動，來加強推廣行銷。

歐威本名黃煌基，1965年以「養鴨人家」獲亞洲影展最佳男配角獎，並以1967年「故鄉劫」及1972年「秋決」兩度榮獲金馬獎最佳男主角，1973年因腎臟病逝世，享年37歲；歐威影像館位於楊逵文學紀念館後方，空間模擬早期戲院售票口與小型放映室，播放歐威主演經典老片。

台南市城市文化交流協會理事長王榮森開館以來擔任志工至今，他回憶，歐威返鄉時比現代年輕人追星更轟動，歐威騎著紅色Vespa穿梭街道，吸引小朋友追逐，「歐威旋風」是至今難忘的畫面，自己幼時讀新化國小，總會在下課後衝進新化戲院「撿戲尾（溜進影廳看結局）」，當時還有「辯士」解說，只要出現歐威的畫面，全場觀眾便會高呼「歐威回來了！」

王榮森指出，希望透過此次整修，提升導覽與宣傳、增加文化活動，重振新化的文化生機，並讓更多人了解台灣早期電影歷史與歐威的重要地位，不過要注意，歐威館內展示屬國家電影資料庫保存珍貴資料，不應隨意移動或更改使用功能，楊逵紀念館的頭銜是楊逵兒子楊建請文學家鍾肇政題字，整修時也不能任意換成電腦字，才能留住珍貴文物。