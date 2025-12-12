台南新化楊逵、歐威紀念館 地方爭取整建

台南新化老街曾在全國歷史建築百景票選獲第2名，更有歷史文壇名人楊逵、金馬影帝歐威的紀念館，但兩館遭質疑不受重視，除辦活動外，平常很冷清，棧板等設施多年來破舊；議員喊話應加速改善，迎接明年楊逵120周年冥誕。

楊逵文學紀念館和歐威影像紀念館正進行耐震補強，工程約半年，副市長葉澤山說，民眾的心聲市府絕不會坐視不管，已向中央爭取補助先期設計經費，並先研商改善維護管理。

楊逵生於台南新化，是日治時期及戰後重要的左翼文學家、社會運動者與翻譯家，被譽為「台灣的魯迅」，紀念館陳列他多年作品和手稿；同樣生於新化的歐威曾獲亞洲影展男配角、2屆金馬獎影帝卻早逝，館內陳列海報、電影售票房場景，設置小電影院播放歐威作品。

市府上月舉辦楊逵文化季活動，在地文青與青農響應參與，地方人士都認為很成功，喚起居民懷念離世已久的楊逵。不過在地居民認為，紀念館的館藏硬體設施多年不良，兩館平日經常空無一人，館前廣場草地成為一旁餐廳的停車場，歐威紀念館的出入走道上棧板破損、翹起，還有釘子露出，遲未修復，甚至曾有人感覺館內人員面對參觀者詢問，態度較為冷漠。