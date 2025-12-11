快訊

青山宮遶境第3天…男突呼吸不順當場倒地 送醫搶救不治

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

陳亭妃推「府城鞋」進化 盼傳統工藝導入新科技

中央社／ 台南11日電
民進黨籍立委陳亭妃（前左）11日前往台南市輔具資源中心體驗足部3D掃描，並展示如何透過科技訂製符合個人腳型的「府城鞋」，也強調未來會持續協助製鞋產業與經濟部對接，全方位強化競爭力。（陳亭妃服務處提供）中央社
民進黨籍立委陳亭妃（前左）11日前往台南市輔具資源中心體驗足部3D掃描，並展示如何透過科技訂製符合個人腳型的「府城鞋」，也強調未來會持續協助製鞋產業與經濟部對接，全方位強化競爭力。（陳亭妃服務處提供）中央社

台南市皮革製品商業同業公會與在地製鞋業者合推集體品牌識別系統「府城鞋」，民進黨立委陳亭妃今天前往台南市輔具資源中心體驗透過科技訂製鞋款，支持傳統產業導入新科技。

陳亭妃今天前往台南市輔具資源中心體驗足部3D掃描，並展示如何透過科技訂製符合個人腳型的「府城鞋」。她說，這不只是一雙鞋的升級，而是讓台南製鞋產業從傳統手工，邁向科技化、健康化，甚至未來將延伸為長照輔具的一部分。

陳亭妃表示，「府城鞋」品牌的誕生與成形，是她多年來持續促成產業與政府對話重要成果，過去台南安南區、北區一帶是手工製鞋重鎮，許多家庭靠製鞋維生，老師傅經年累月累積技藝，能依腳型量身打造鞋款，精緻又耐穿，是台南人共同生活記憶。

她說，在網路市場削價競爭及人力斷層下，若沒有轉型，這些製鞋工藝與產業恐將逐漸消失。

陳亭妃指出，「府城鞋」第一階段已完成品牌整合與識別系統建立，目前已有20家在地製鞋業者加入，並推出多款鞋型，於台南多家實體門市與網站線上平台販售，讓「Made in Tainan」被市場看見，為傳統產業注入新動能。

她說，第二階段導入科技元素，透過足部3D量測精準掌握個人腳型需求，在經濟部協助下，目前已著手研究將「鞋」發展為結合定位與安全功能的長照輔具，未來可應用於失智長者防走失等高風險族群，讓一雙鞋成為守護安全的貼身科技。

陳亭妃表示，未來將持續協助製鞋產業與經濟部對接，全方位強化競爭力，盼讓老師傅的技藝留下來，也讓年輕世代看見未來，產業才有機會真正走下去。

台南 陳亭妃 輔具

延伸閱讀

台南最新民調出爐…林俊憲發動攻勢民調漸增 未影響陳亭妃過半支持

綠營台南2026最新民調數字 陳亭妃暫領先差距曝光

影／陳水扁力挺是跟賴總統作對？ 陳亭妃：助總統連任底氣

陳水扁力挺陳亭妃選南市長 「守住市長 就是奠定賴清德連任基礎」

相關新聞

台南亞太球場加速職棒認證 預計12月完成改善

中華職棒聯盟會長蔡其昌今天被問起新球季場地安排時表示，台南亞太棒球場預估明年1月可辦測試賽，台南市體育局指出，聯盟第2次...

好消息！嘉義縣新港鄉宣布普發3000元 農曆年前可領到

嘉義縣新港鄉公所提案普發3000元振興金，代表會臨時會今天三讀通過自治條例，將在明年農曆年前2月7日發放，依新港鄉約2....

通學步道不足成學生「隱形危機」 雲林海線4校爭取改善

雲林多所國中小學周邊人行空間狹窄、動線混亂，通行安全受到質疑。為全面改善通學步道品質，立委許宇甄、丁學忠今偕同立法院內政...

嘉義縣汰換10輛柴油公車 斥資逾億元採購電動公車亮相

嘉義縣政府今年斥資1.1億元購置10輛低碳電動公車，配置24個座位，包含2個輪椅區，並設置全新充電場站，明年將再採購6輛...

六接動土倒數…興達電廠爆炸陰影未散 縣府緊盯工安

雲林縣台塑六輕麥寮汽電廠將由燃煤電廠轉型天然氣電廠，液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）及南碼頭開發區工程12月19日...

嘉市建城321周年「城市博覽會」明天開幕 交通懶人包看這裡

嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。