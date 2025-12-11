力挺吳郭魚市場 高雄區漁會與市府赴雲林採購百萬元

力挺吳郭魚（台灣鯛）養殖產業，高雄區漁會、市府海洋局及華偉漁業集團等人，今天前往雲林縣口湖漁業合作社現場採購吳郭魚，採購金額約新台幣100萬元，以實際行動支持產地、減緩市場波動。

高雄區漁會配合高雄市政府推動在地漁產行銷與永續供應鏈，成功媒合華偉漁業採購100萬元的吳郭魚。高雄區漁會總幹事楊孟凡、市府海洋局長石慶豐及華偉漁業集團代表等人，今天前往雲林縣口湖漁業合作社現場完成採購。

楊孟凡表示，吳郭魚是台灣最普遍且成熟的養殖魚種之一，肉質細緻、刺少且營養價值高，富含優質蛋白與多元胺基酸，適合家庭料理、餐飲通路及學校午餐使用；加上養殖技術純熟、供應穩定、價格合理，是最易親近的國產白肉魚選項。

楊孟凡說，高雄區漁會近年推動食魚教育與在地食材政策，鼓勵食用國產吳郭魚。石慶豐指出，吳郭魚屬於低碳排、高效率的永續養殖品項，符合國內外綠色飲食與淨零趨勢，未來更具市場發展空間。

高雄區漁會表示，華偉漁業此批吳郭魚產品將用於提供海上外籍漁工的日常飲食，透過提升食物品質與營養供給，改善遠洋作業環境，並落實對外籍漁工人權的重視。

高雄區漁會表示，漁會未來將持續扮演產業推動者角色，串聯市府、企業與漁民團體，共同打造完善的漁產銷售網絡與更人性化的勞動環境。