台南亞太球場加速職棒認證 預計12月完成改善

中央社／ 台南11日電
亞太成棒主球場是全台最大室外棒球場，中華職棒聯盟會長蔡其昌今天表示預估明年1月可辦測試賽。圖／南市府提供
亞太成棒主球場是全台最大室外棒球場，中華職棒聯盟會長蔡其昌今天表示預估明年1月可辦測試賽。圖／南市府提供

中華職棒聯盟會長蔡其昌今天被問起新球季場地安排時表示，台南亞太棒球場預估明年1月可辦測試賽，台南市體育局指出，聯盟第2次會勘後提出2項應改善建議，預計12月完成。

台南市政府體育局告訴中央社記者，體育局自亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年1月申報竣工以來，持續與中華職棒聯盟保持密切聯繫，並發函由聯盟協助進行場地認證，中職聯盟派員實地勘查後提出具體改善建議，市府於10月中完成採購作業，全力趕辦工程完成。

台南市體育局指出，中職聯盟於3日第2次會勘後，提出一、三壘休息室出入口加裝可開關護墊或護網，避免球員接捕界外飛球跌入受傷；以及外野牛棚全壘打牆與中央全壘打牆標線明顯劃分，以利是否全壘打之判別。

體育局指出，預計12月底前可完成這兩項改善措施，之後預計會由中職聯盟安排球員進行測試賽，並針對球員反映需要改善處，再進行細部改善，至於測試賽舉辦時間則由聯盟決定。

體育 台南 蔡其昌 棒球場

相關新聞

嘉義縣汰換10輛柴油公車 斥資逾億元採購電動公車亮相

嘉義縣政府今年斥資1.1億元購置10輛低碳電動公車，配置24個座位，包含2個輪椅區，並設置全新充電場站，明年將再採購6輛...

好消息！嘉義縣新港鄉宣布普發3000元 農曆年前可領到

嘉義縣新港鄉公所提案普發3000元振興金，代表會臨時會今天三讀通過自治條例，將在明年農曆年前2月7日發放，依新港鄉約2....

力挺吳郭魚市場 高雄區漁會與市府赴雲林採購百萬元

力挺吳郭魚（台灣鯛）養殖產業，高雄區漁會、市府海洋局及華偉漁業集團等人，今天前往雲林縣口湖漁業合作社現場採購吳郭魚，採購...

台南亞太球場加速職棒認證 預計12月完成改善

中華職棒聯盟會長蔡其昌今天被問起新球季場地安排時表示，台南亞太棒球場預估明年1月可辦測試賽，台南市體育局指出，聯盟第2次...

通學步道不足成學生「隱形危機」 雲林海線4校爭取改善

雲林多所國中小學周邊人行空間狹窄、動線混亂，通行安全受到質疑。為全面改善通學步道品質，立委許宇甄、丁學忠今偕同立法院內政...

六接動土倒數…興達電廠爆炸陰影未散 縣府緊盯工安

雲林縣台塑六輕麥寮汽電廠將由燃煤電廠轉型天然氣電廠，液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）及南碼頭開發區工程12月19日...

