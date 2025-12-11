快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

聽新聞
0:00 / 0:00

好消息！嘉義縣新港鄉宣布普發3000元 農曆年前可領到

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉公所今宣布普發3000元，經代表會三讀通過，鄉民預計農曆年前可領到。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣新港鄉公所今宣布普發3000元，經代表會三讀通過，鄉民預計農曆年前可領到。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣新港鄉公所提案普發3000元振興金，代表會臨時會今天三讀通過自治條例，將在明年農曆年前2月7日發放，依新港鄉約2.9萬人換算，公庫支出約8900萬元。目前嘉義縣共有6個鄉鎮市公所宣布發錢，鄉民及市民準備排隊領錢，直呼好幸福。

嘉義縣目前發現金鄉鎮有義竹鄉5000元已完成發放，竹崎鄉5000元、太保市3000元、梅山鄉3000元、民雄鄉2000元，再加上新港鄉3000元，共有6個鄉鎮市公所發錢。嘉義縣政府目前仍有長短債約44億元尚未償還，因此未規畫普發現金。

新港鄉長葉孟龍說，代表會主席及多名代表反映盼發振興金，雖然公所目前無負債，但規畫興建第3座納骨塔，需自籌2億多，經多次討論及斟酌，考量財政狀況，決定每人普發3000元振興金，初步規畫在明年2月7日統一發放，若當天無法領取，後續會公布領取辦法。

新港鄉公所提案指出，因應全球及國際經濟情勢快速變動，為強化產業結構韌性，採代表會建議規畫發放新港鄉振興金，訂定「嘉義縣新港鄉因應國際經濟情勢變化促進地方發展自治條例」，所需經費8900萬元，獲代表會同意墊付，明年再辦預算加追轉正。

嘉義 發現金 納骨塔

延伸閱讀

嘉義縣汰換10輛柴油公車 斥資逾億元採購電動公車亮相

嘉義縣推創意海味食譜 翁章梁化身主廚煮金鯧南蠻漬

2026台灣燈會嘉縣登場 亞洲首度「青森睡魔」海外現地創作

普發現金加碼潮擴大！嘉義縣竹崎發5000元加入行列

相關新聞

嘉義縣汰換10輛柴油公車 斥資逾億元採購電動公車亮相

嘉義縣政府今年斥資1.1億元購置10輛低碳電動公車，配置24個座位，包含2個輪椅區，並設置全新充電場站，明年將再採購6輛...

好消息！嘉義縣新港鄉宣布普發3000元 農曆年前可領到

嘉義縣新港鄉公所提案普發3000元振興金，代表會臨時會今天三讀通過自治條例，將在明年農曆年前2月7日發放，依新港鄉約2....

力挺吳郭魚市場 高雄區漁會與市府赴雲林採購百萬元

力挺吳郭魚（台灣鯛）養殖產業，高雄區漁會、市府海洋局及華偉漁業集團等人，今天前往雲林縣口湖漁業合作社現場採購吳郭魚，採購...

台南亞太球場加速職棒認證 預計12月完成改善

中華職棒聯盟會長蔡其昌今天被問起新球季場地安排時表示，台南亞太棒球場預估明年1月可辦測試賽，台南市體育局指出，聯盟第2次...

通學步道不足成學生「隱形危機」 雲林海線4校爭取改善

雲林多所國中小學周邊人行空間狹窄、動線混亂，通行安全受到質疑。為全面改善通學步道品質，立委許宇甄、丁學忠今偕同立法院內政...

六接動土倒數…興達電廠爆炸陰影未散 縣府緊盯工安

雲林縣台塑六輕麥寮汽電廠將由燃煤電廠轉型天然氣電廠，液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）及南碼頭開發區工程12月19日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。