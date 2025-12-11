好消息！嘉義縣新港鄉宣布普發3000元 農曆年前可領到

嘉義縣新港鄉公所提案普發3000元振興金，代表會臨時會今天三讀通過自治條例，將在明年農曆年前2月7日發放，依新港鄉約2.9萬人換算，公庫支出約8900萬元。目前嘉義縣共有6個鄉鎮市公所宣布發錢，鄉民及市民準備排隊領錢，直呼好幸福。

嘉義縣目前發現金鄉鎮有義竹鄉5000元已完成發放，竹崎鄉5000元、太保市3000元、梅山鄉3000元、民雄鄉2000元，再加上新港鄉3000元，共有6個鄉鎮市公所發錢。嘉義縣政府目前仍有長短債約44億元尚未償還，因此未規畫普發現金。

新港鄉長葉孟龍說，代表會主席及多名代表反映盼發振興金，雖然公所目前無負債，但規畫興建第3座納骨塔，需自籌2億多，經多次討論及斟酌，考量財政狀況，決定每人普發3000元振興金，初步規畫在明年2月7日統一發放，若當天無法領取，後續會公布領取辦法。

新港鄉公所提案指出，因應全球及國際經濟情勢快速變動，為強化產業結構韌性，採代表會建議規畫發放新港鄉振興金，訂定「嘉義縣新港鄉因應國際經濟情勢變化促進地方發展自治條例」，所需經費8900萬元，獲代表會同意墊付，明年再辦預算加追轉正。