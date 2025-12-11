快訊

通學步道不足成學生「隱形危機」 雲林海線4校爭取改善

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府調查，全縣已有106校完成通學步道建置，圖為斗六鎮西國小。記者陳雅玲／攝影
雲林多所國中小學周邊人行空間狹窄、動線混亂，通行安全受到質疑。為全面改善通學步道品質，立委許宇甄、丁學忠今偕同立法院內政委員會、內政部國土管理署、縣府交通工務局到雲林海線4所學校勘查，爭取改善經費近億元，要求國土管理署加速審查、核定預算，讓安全步行環境不再久候。

雲林縣府調查，全縣已有106校完成通學步道建置，但仍有逾80校受限於地形、道路配置或周邊民地等因素尚未申請通學步道，縣府已依中央「永續提升人行安全計畫」盤點需求，協助學校提報申請改善，並要求尚未申請的學校與鄉鎮公所共同評估，一旦具備條件，即應提出申請，並以「圍牆退縮、擴增步道寬度」為原則，確保學生通行安全。

許宇甄、丁學忠今邀集立法院內政委員會、內政部國土管理署、副縣長謝淑亞、雲林縣交通工務局到水燦林國小、北港高中、土庫越港國小及虎尾平和國小勘查，許宇甄表示，4所學校問題各異，但核心皆是「人行空間不足」。

水燦林國小長年缺乏安全動線，改善經費約1950萬元；北港高中位處文教核心，學生每日在車流間穿梭，推動安全廊帶建置，經費約4972萬元；越港國小主動願意退縮圍牆，地方展現高度支持，爭取1650萬元改善；平和國小周邊長期擁塞，未來將以墊高人行道、重鋪路面及設置接送車彎等方式改善，經費約600萬元。

丁學忠指出，許多校園周邊路段存在高低落差大、視線死角多等問題，學生被迫走上車道，相當危險。他要求國土署加速審查人行改善案件，避免安全問題一再延宕。

內政部次長董建宏表示，3名立委反映地方需求，若確認屬國土署業務範圍者，將全力支持；副署長於望聖也承諾，將依今日勘查內容，加速行政流程，盡速核定預算。

許宇甄強調，通學步道是孩子的「生命線」，不僅關乎安全，更象徵地方生活品質。此次4所學校改善工程總經費近億元，她與丁學忠、張嘉郡委員將持續追蹤審查時程，確保工程如期啟動，讓雲林孩子走得更安全、家長更放心。

雲林縣府調查，全縣已有106校完成通學步道建置，圖為斗六公誠國小。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府調查，全縣已有106校完成通學步道建置，圖為斗六公誠國小。記者陳雅玲／攝影
