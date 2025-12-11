雲林4校人行空間狹窄 立委爭取經費改善

快訊

中央社／ 雲林縣11日電

雲林縣水燦林國小、北港高中、越港國小及平和國小等學校長年面臨人行空間狹窄。立委許宇甄、丁學忠今天與中央所屬單位現勘，爭取經費改善，盼打造安全、人本的步行環境。

為全面提升雲林縣鄉鎮的安全友善步行環境，國民黨立委許宇甄、丁學忠今天聯合率領立法院內政委員會及中央所屬單位到雲林縣考察，內政部次長董建宏、國土管理署副署長於望聖及相關業務團隊全程陪同，實地走訪水林鄉水燦林國小、北港鎮北港高中、土庫鎮越港國小、虎尾鎮平和國小等4處。

許宇甄指出，水林鄉水燦林國小是都市計畫區內唯一的小學，周邊環境多年未獲改善；北港高中位處北港文教核心，校園周邊主要道路皆缺乏安全人行空間，學生每日在車流間穿梭，極不安全；土庫鎮越港國小願意主動退縮圍牆以提供人行空間，展現地方守護學童的決心；虎尾鎮平和國小未來將透過墊高人行道、重鋪路面並增設55公尺的接送車彎，改善長期壅塞問題。

許宇甄說，4校周邊環境長年面臨人行空間狹窄、鋪面破損、無障礙設施不足等問題，縣府與鄉鎮市公所已完成4個鄉鎮的整體盤點，並提報「永續提升人行安全計畫」，4案改善工程總經費將近新台幣1億元，她會與丁學忠、張嘉郡向中央爭取補助，也要求必須依照過去補助比例給予地方補助，盼中央與地方協力分擔。

丁學忠表示，許多校園周邊道路因人行空間不足、路面高低落差大、視線死角多，學生與行人被迫步入車道，安全風險甚高，讓學校與家長長期憂心。

董建宏在會中表示，內政部只要確認屬國土署業務範圍內，一定會全力支持。於望聖也承諾，將依據今天實地勘查結果，加速審查流程、儘速核定預算，讓學童與居民能早日享有安全、人本的步行環境。

