聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義縣汰換10輛柴油公車 斥資逾億元採購電動公車亮相
嘉義縣政府今年斥資1.1億元購置10輛低碳電動公車，配置24個座位，包含2個輪椅區，並設置全新充電場站，明年將再採購6輛復康大巴士，縣長翁章梁等人今天出席啟用典禮，並為10名優良駕駛員頒發獎座，感謝駕駛員對嘉義縣公共運輸的貢獻。
公車處指出，10輛柴油公車汰舊改為電動公車，每年可節省約283萬元燃料費，並減少約200公噸二氧化碳排放量，電動公車搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，符合每日公車行駛200公里里程需求，新車上路後後無障礙車輛比例將從62.5%提升為73.9%。
華德動能科技公司總經理楊誌榮介紹，低碳電動大客車皆為台灣研發製造，採低地板設計，讓長輩及身障朋友更順利上下車，司機發車前須通過酒精鎖測試才能上路，並導入駕駛行為分析、盲區偵測、道路偏移系統，提供乘客完善服務，也能保護路上行人。
翁章梁說，新採購的巴士搭載科技設備，讓公車行駛時更加安全，行人也能獲得保障，明年會再採購6輛復康大巴士，將無障礙車輛比例提升為80.7%，盼透過提高無障礙巴士及公車數量，讓更多老年人與身心障礙者在嘉義縣通行無礙，持續提升公共運輸品質。
公車處指出，電動公車配置先進駕駛輔助系統（ADAS），在危險緊急情況下即時發出聲音和圖像警示，輔助司機安全駕駛；面對乘客多元需求，公車處致力提升駕駛應對能力，每年舉辦無障礙駕駛教育訓練及優良駕駛員評選，期盼提高駕駛員EQ及應變力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言