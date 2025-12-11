快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣汰換10輛柴油公車 斥資逾億元採購電動公車亮相

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府公車處採購10輛車低碳電動大客車，搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，還配置先進駕駛輔助系統。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府公車處採購10輛車低碳電動大客車，搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，還配置先進駕駛輔助系統。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今年斥資1.1億元購置10輛低碳電動公車，配置24個座位，包含2個輪椅區，並設置全新充電場站，明年將再採購6輛復康大巴士，縣長翁章梁等人今天出席啟用典禮，並為10名優良駕駛員頒發獎座，感謝駕駛員對嘉義縣公共運輸的貢獻。

公車處指出，10輛柴油公車汰舊改為電動公車，每年可節省約283萬元燃料費，並減少約200公噸二氧化碳排放量，電動公車搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，符合每日公車行駛200公里里程需求，新車上路後後無障礙車輛比例將從62.5%提升為73.9%。

華德動能科技公司總經理楊誌榮介紹，低碳電動大客車皆為台灣研發製造，採低地板設計，讓長輩及身障朋友更順利上下車，司機發車前須通過酒精鎖測試才能上路，並導入駕駛行為分析、盲區偵測、道路偏移系統，提供乘客完善服務，也能保護路上行人。

翁章梁說，新採購的巴士搭載科技設備，讓公車行駛時更加安全，行人也能獲得保障，明年會再採購6輛復康大巴士，將無障礙車輛比例提升為80.7%，盼透過提高無障礙巴士及公車數量，讓更多老年人與身心障礙者在嘉義縣通行無礙，持續提升公共運輸品質。

公車處指出，電動公車配置先進駕駛輔助系統（ADAS），在危險緊急情況下即時發出聲音和圖像警示，輔助司機安全駕駛；面對乘客多元需求，公車處致力提升駕駛應對能力，每年舉辦無障礙駕駛教育訓練及優良駕駛員評選，期盼提高駕駛員EQ及應變力。

嘉義縣公車處汰換10輛柴油公車，斥資1.1億元採購10輛電動公車，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公車處汰換10輛柴油公車，斥資1.1億元採購10輛電動公車，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公車處汰換10輛柴油公車，斥資1.1億元採購10輛電動公車，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公車處汰換10輛柴油公車，斥資1.1億元採購10輛電動公車，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公車處汰換10輛柴油公車，斥資1.1億元採購10輛電動公車，縣長翁章梁（右五）今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣公車處汰換10輛柴油公車，斥資1.1億元採購10輛電動公車，縣長翁章梁（右五）今天參加啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府公車處採購10輛車低碳電動大客車，配置24個座位，包含2個輪椅區。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府公車處採購10輛車低碳電動大客車，配置24個座位，包含2個輪椅區。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府公車處採購10輛車低碳電動大客車，搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，還配置先進駕駛輔助系統。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府公車處採購10輛車低碳電動大客車，搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，還配置先進駕駛輔助系統。圖／嘉義縣政府提供

公車 電動 公共運輸 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣推創意海味食譜 翁章梁化身主廚煮金鯧南蠻漬

嘉縣竹崎高中2女將征戰聽障奧運奪銅 翁章梁表揚勉再創佳績

嘉義縣商圈購物節大獎出爐 買iPhone17幸運抽中露營車

高山茶都．嘉義13日將登場 推出沉浸式體驗及茶食快閃活動

相關新聞

好消息！嘉義縣新港鄉宣布普發3000元 農曆年前可領到

嘉義縣新港鄉公所提案普發3000元振興金，代表會臨時會今天三讀通過自治條例，將在明年農曆年前2月7日發放，依新港鄉約2....

通學步道不足成學生「隱形危機」 雲林海線4校爭取改善

雲林多所國中小學周邊人行空間狹窄、動線混亂，通行安全受到質疑。為全面改善通學步道品質，立委許宇甄、丁學忠今偕同立法院內政...

嘉義縣汰換10輛柴油公車 斥資逾億元採購電動公車亮相

嘉義縣政府今年斥資1.1億元購置10輛低碳電動公車，配置24個座位，包含2個輪椅區，並設置全新充電場站，明年將再採購6輛...

六接動土倒數…興達電廠爆炸陰影未散 縣府緊盯工安

雲林縣台塑六輕麥寮汽電廠將由燃煤電廠轉型天然氣電廠，液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）及南碼頭開發區工程12月19日...

嘉市建城321周年「城市博覽會」明天開幕 交通懶人包看這裡

嘉義市政府慶祝建城321周年，將於明天下午舉辦「320+1城市博覽會」隆重開幕，晚間有精采演藝表演，為年底系列活動揭開序...

勞發署雲嘉南分署推出志工隊 友善移工提升跨國服務

勞動力發展署雲嘉南分署志工隊成立20多年，分署今天在台南官田舉辦「就業服務志工會員大會」，並宣布啟動「移工議題特殊訓練課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。