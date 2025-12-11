嘉義縣汰換10輛柴油公車 斥資逾億元採購電動公車亮相

嘉義縣政府今年斥資1.1億元購置10輛低碳電動公車，配置24個座位，包含2個輪椅區，並設置全新充電場站，明年將再採購6輛復康大巴士，縣長翁章梁等人今天出席啟用典禮，並為10名優良駕駛員頒發獎座，感謝駕駛員對嘉義縣公共運輸的貢獻。

公車處指出，10輛柴油公車汰舊改為電動公車，每年可節省約283萬元燃料費，並減少約200公噸二氧化碳排放量，電動公車搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，符合每日公車行駛200公里里程需求，新車上路後後無障礙車輛比例將從62.5%提升為73.9%。

華德動能科技公司總經理楊誌榮介紹，低碳電動大客車皆為台灣研發製造，採低地板設計，讓長輩及身障朋友更順利上下車，司機發車前須通過酒精鎖測試才能上路，並導入駕駛行為分析、盲區偵測、道路偏移系統，提供乘客完善服務，也能保護路上行人。

翁章梁說，新採購的巴士搭載科技設備，讓公車行駛時更加安全，行人也能獲得保障，明年會再採購6輛復康大巴士，將無障礙車輛比例提升為80.7%，盼透過提高無障礙巴士及公車數量，讓更多老年人與身心障礙者在嘉義縣通行無礙，持續提升公共運輸品質。