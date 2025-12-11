六接動土倒數…興達電廠爆炸陰影未散 縣府緊盯工安

雲林縣台塑六輕麥寮汽電廠將由燃煤電廠轉型天然氣電廠，液化天然氣（LNG）接收站（簡稱六接）及南碼頭開發區工程12月19日將動土，鑑於今年9月高雄興達火力發電廠因天然氣外洩爆炸，縣府今召開安全管理規畫會議，與會議員關注工安、汙染等問題，縣長張麗善要求台塑強化整體防災與救災量能、管線嚴謹管理、導入高科技設備，並重新檢討回饋機制。

麥寮燃煤電廠3組燃煤機組有2組已停止運轉，最後1組在今年底停運，配合政府能源政策，廠方投資500多億元轉型為天然氣發電，將在麥寮六輕建置燃氣複循環發電機組，面積37公頃，新設2部各120萬瓩燃氣機組；液化天然氣接收站開發面積37公頃，第一期興建2座16萬公秉儲槽及氣化設施；南碼頭開發區面積45公頃，含可容納液化天然氣容量26萬公秉等級船舶的LNG卸收碼頭，及以管線送至接收站液化天然氣儲槽。

其中LNG接收站、儲槽及碼頭工程將於12月9日動土，燃氣機組預訂明年3月開工，預計2029年12月31日前接受台電供電調度。

今會議有多位議員出席，因今年9月高雄興達火力發電廠因天然氣外洩爆炸，縣議員陳永修、林深、張唯心、陳乙辰、王鈺齊及吳蕙蘭等人在會中持續關心安全問題，要求台塑以最壞結果來謹慎評估相關風險，必須嚴謹且公開透明。

麥寮汽電公司指出，接收站的LNG儲槽與鄰近醫院、學校、村落等敏感地點距離逾3公里，且考量台灣地震頻繁，儲槽安全設計參考日本，採用安全性高、耐震、防洩漏的地上型雙圓拱頂全容式儲槽，槽間設置保冷夾層，並設洩漏偵測器，另外，接收站到發電機組建置5公里輸氣管線，採明管設計，並設有緊急遮斷閥。